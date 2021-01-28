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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:18

nekefer
BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.
В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками. :shock: Бумажные бабки всё равно скоро пропадут. 8) Ваши тоже. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:41

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Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:00

  Libo написав:nekefer
BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.
В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками. :shock: Бумажные бабки всё равно скоро пропадут. 8) Ваши тоже. :lol:

Это революционеры? робингуд :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:08

  Libo написав:Из штаба сообщили: держитесь, помощь на подходе! :wink:

"Нам бы только ночь простоять да день продержаться" ??? :lol: 8)
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