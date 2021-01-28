nekefer
BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.
В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками. Бумажные бабки всё равно скоро пропадут. Ваши тоже.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:18
nekefer
BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.
В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками. Бумажные бабки всё равно скоро пропадут. Ваши тоже.
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:00
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:08
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