nekefer
BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.
В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками. Бумажные бабки всё равно скоро пропадут. Ваши тоже.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:18
nekefer
BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.
В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками. Бумажные бабки всё равно скоро пропадут. Ваши тоже.
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:00
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:08
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:31
"Не смей называть себя Робин Гудом, если ты отвернулся от людей в шервудском лесу по окрику шерифа из Ноттингема." Чарльз Пейн
Робингуду конец. Резво начали, но быстро кончили. Малолетки и школота им этого не простят, а без них у него нет будущего. Даже уже и настоящего.
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:38
Regulatory impact of short-seller squeeze
Thu, January 28, 2021, 1:28 PM
Yahoo Finance's Alexis Keenan joins the Yahoo Finance Live panel to discuss the SEC's statement on GameStop's market volatility.
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:45
В штате Нью-Йорк зарегистрирован первый иск против Робингуда.
Нам поступила команда DOWN WITH THE HOOD !!!
Попрошу всех неукоснительно выполнять.
По GME все остается в силе - BUY and HOLD.
Победа будет за нами.
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:11
Смотрю на график в 11:24 за считаные секунды скуплено акций на 90 млн.дол
школота не ставила лимиты по 120, тут не школота, тут одни хеджи давят других используя школоту
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