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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 196197198199 Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:27 nekefer написав: Тут еще вопрос юрисдикции и реальности сделок, например в эксанте вообще никаких ограничений не вижу, одним словом кухня Тут еще вопрос юрисдикции и реальности сделок, например в эксанте вообще никаких ограничений не вижу, одним словом кухня

Після кіпіша з робінгудерами і пампом BB, GME, а також врубання обмежень для "глупих часних інвесторів", питання кухонності брокерів загостриться) Після кіпіша з робінгудерами і пампом BB, GME, а також врубання обмежень для "глупих часних інвесторів", питання кухонності брокерів загостриться) CuT Повідомлень: 63 З нами з: 28.07.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:19 airmax78 написав: Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю. Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю.



А может с ней уйдут в историю внезапные, ничем не мотивированные обвалы и финансовые кризисы



Раньше судьбу рынка - валить его или надувать - решали десяток-другой очень богатых джентльменов при бабочках за закрытыми дверями, паковали свои миллиарды, а ретарды рвали на ж. волосы. И правосудие считало это допустимым и нормальным, что в игре выигрывают только джентльмены. Теперь этим джентльменам реддиторы показали, что тоже умеют так зарабатывать. И правосудие резко взволновалось, что выигрывать начали какие-то ретарды. Может настало время по хорошему договориться, чтобы все реально были в одинаковых условиях?



Посмотрите на мир, как он изменился. Посмотрите на молодежь, на этих ретардов. Они заработанные на хайпе деньги тратят не на бухло, а на оплату своего образования и на помощь больным детям. Благородные порывы молодой души, жаждущей справедливости. Всемирный финансовый Майдан. Что тут плохого? А может с ней уйдут в историю внезапные, ничем не мотивированные обвалы и финансовые кризисыРаньше судьбу рынка - валить его или надувать - решали десяток-другой очень богатых джентльменов при бабочках за закрытыми дверями, паковали свои миллиарды, а ретарды рвали на ж. волосы. И правосудие считало это допустимым и нормальным, что в игре выигрывают только джентльмены. Теперь этим джентльменам реддиторы показали, что тоже умеют так зарабатывать. И правосудие резко взволновалось, что выигрывать начали какие-то ретарды.Может настало время по хорошему договориться, чтобы все реально были в одинаковых условиях?Посмотрите на мир, как он изменился. Посмотрите на молодежь, на этих ретардов. Они заработанные на хайпе деньги тратят не на бухло, а на оплату своего образования и на помощь больным детям. Благородные порывы молодой души, жаждущей справедливости. Всемирный финансовый Майдан. Что тут плохого? Libo 2

Повідомлень: 9272 З нами з: 14.11.11 Подякував: 368 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:20 Ukrainian написав: Libo написав: nekefer

BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.

В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками. Бумажные бабки всё равно скоро пропадут. Ваши тоже. BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками.Бумажные бабки всё равно скоро пропадут.Ваши тоже.

Купив для відмітки 5 акцій GME сьогодні по $197

Спостерігаємо далі. Купив для відмітки 5 акцій GME сьогодні по $197Спостерігаємо далі.

400 400 nekefer

Повідомлень: 51 З нами з: 24.10.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:21 Libo написав: airmax78 написав: Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю. Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю.



А может с ней уйдут в историю внезапные, ничем не мотивированные обвалы и финансовые кризисы



Раньше судьбу рынка - валить его или надувать - решали десяток-другой очень богатых джентльменов при бабочках за закрытыми дверями, паковали свои миллиарды, а ретарды рвали на ж. волосы. И правосудие считало это допустимым и нормальным, что в игре выигрывают только джентльмены. Теперь этим джентльменам реддиторы показали, что тоже умеют так зарабатывать. И правосудие резко взволновалось, что выигрывать начали какие-то ретарды. Может настало время по хорошему договориться, чтобы все реально были в одинаковых условиях?



Посмотрите на мир, как он изменился. Посмотрите на молодежь, на этих ретардов. Они заработанные на хайпе деньги тратят не на бухло, а на оплату своего образования и на помощь больным детям. Благородные порывы молодой души, жаждущей справедливости. Всемирный финансовый Майдан. Что тут плохого? А может с ней уйдут в историю внезапные, ничем не мотивированные обвалы и финансовые кризисыРаньше судьбу рынка - валить его или надувать - решали десяток-другой очень богатых джентльменов при бабочках за закрытыми дверями, паковали свои миллиарды, а ретарды рвали на ж. волосы. И правосудие считало это допустимым и нормальным, что в игре выигрывают только джентльмены. Теперь этим джентльменам реддиторы показали, что тоже умеют так зарабатывать. И правосудие резко взволновалось, что выигрывать начали какие-то ретарды.Может настало время по хорошему договориться, чтобы все реально были в одинаковых условиях?Посмотрите на мир, как он изменился. Посмотрите на молодежь, на этих ретардов. Они заработанные на хайпе деньги тратят не на бухло, а на оплату своего образования и на помощь больным детям. Благородные порывы молодой души, жаждущей справедливости. Всемирный финансовый Майдан. Что тут плохого?

Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.

Мы Меняем Мир Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.Мы Меняем Мир airmax78 Повідомлень: 37564 З нами з: 25.10.12 Подякував: 907 раз. Подякували: 4507 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:36 airmax78 написав: Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово. Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.



МММ был обманом. Вкладчики заманивались путем введения в заблуждение.

Сейчас же все участники осознано идут на риск и знают, что могут всё потерять.

Цель - наказать финансовых акул, потерявших совесть. Ретарды пишут на форумах, да, я вложил в это благородное дело все свои бабки и могу их потерять. Бабки я потом еще заработаю. Но я когда-нибудь покажу своим детям сертификат/выписку этих акций и они будут гордиться своим отцом, который боролся за справедливость.

Того настоящего Робин Гуда люди помнят и уважают до сих пор. МММ был обманом. Вкладчики заманивались путем введения в заблуждение.Сейчас же все участники осознано идут на риск и знают, что могут всё потерять.Цель - наказать финансовых акул, потерявших совесть. Ретарды пишут на форумах, да, я вложил в это благородное дело все свои бабки и могу их потерять. Бабки я потом еще заработаю. Но я когда-нибудь покажу своим детям сертификат/выписку этих акций и они будут гордиться своим отцом, который боролся за справедливость.Того настоящего Робин Гуда люди помнят и уважают до сих пор. Libo 2

Повідомлень: 9272 З нами з: 14.11.11 Подякував: 368 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:38 airmax78 написав: Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.

Мы Меняем Мир Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.Мы Меняем Мир



Сколько тебе лет? Ты пропащий для общества человек. Сколько тебе лет? Ты пропащий для общества человек. Libo 2

Повідомлень: 9272 З нами з: 14.11.11 Подякував: 368 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 196197198199 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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