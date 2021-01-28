|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:27
nekefer написав:
Тут еще вопрос юрисдикции и реальности сделок, например в эксанте вообще никаких ограничений не вижу, одним словом кухня
Після кіпіша з робінгудерами і пампом BB, GME, а також врубання обмежень для "глупих часних інвесторів", питання кухонності брокерів загостриться)
-
CuT
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 28.07.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:19
airmax78 написав:
Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю.
А может с ней уйдут в историю внезапные, ничем не мотивированные обвалы и финансовые кризисы
Раньше судьбу рынка - валить его или надувать - решали десяток-другой очень богатых джентльменов при бабочках за закрытыми дверями, паковали свои миллиарды, а ретарды рвали на ж. волосы. И правосудие считало это допустимым и нормальным, что в игре выигрывают только джентльмены. Теперь этим джентльменам реддиторы показали, что тоже умеют так зарабатывать. И правосудие резко взволновалось, что выигрывать начали какие-то ретарды.
Может настало время по хорошему договориться, чтобы все реально были в одинаковых условиях?
Посмотрите на мир, как он изменился. Посмотрите на молодежь, на этих ретардов. Они заработанные на хайпе деньги тратят не на бухло, а на оплату своего образования и на помощь больным детям. Благородные порывы молодой души, жаждущей справедливости. Всемирный финансовый Майдан. Что тут плохого?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9272
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 4155 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:20
Ukrainian написав: Libo написав:nekefer
BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.
В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками.
Бумажные бабки всё равно скоро пропадут.
Ваши тоже.
Купив для відмітки 5 акцій GME сьогодні по $197
Спостерігаємо далі.
400
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:21
Libo написав:
airmax78 написав:
Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю.
А может с ней уйдут в историю внезапные, ничем не мотивированные обвалы и финансовые кризисы
Раньше судьбу рынка - валить его или надувать - решали десяток-другой очень богатых джентльменов при бабочках за закрытыми дверями, паковали свои миллиарды, а ретарды рвали на ж. волосы. И правосудие считало это допустимым и нормальным, что в игре выигрывают только джентльмены. Теперь этим джентльменам реддиторы показали, что тоже умеют так зарабатывать. И правосудие резко взволновалось, что выигрывать начали какие-то ретарды.
Может настало время по хорошему договориться, чтобы все реально были в одинаковых условиях?
Посмотрите на мир, как он изменился. Посмотрите на молодежь, на этих ретардов. Они заработанные на хайпе деньги тратят не на бухло, а на оплату своего образования и на помощь больным детям. Благородные порывы молодой души, жаждущей справедливости. Всемирный финансовый Майдан. Что тут плохого?
Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.
Мы Меняем Мир
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37564
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 907 раз.
- Подякували: 4507 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:36
airmax78 написав:
Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.
МММ был обманом. Вкладчики заманивались путем введения в заблуждение.
Сейчас же все участники осознано идут на риск и знают, что могут всё потерять.
Цель - наказать финансовых акул, потерявших совесть. Ретарды пишут на форумах, да, я вложил в это благородное дело все свои бабки и могу их потерять. Бабки я потом еще заработаю. Но я когда-нибудь покажу своим детям сертификат/выписку этих акций и они будут гордиться своим отцом, который боролся за справедливость.
Того настоящего Робин Гуда люди помнят и уважают до сих пор.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9272
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 4155 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:38
airmax78 написав:
Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.
Мы Меняем Мир
Сколько тебе лет? Ты пропащий для общества человек.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9272
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 4155 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|