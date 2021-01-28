Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:19

airmax78 написав: Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю. Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю.

А может с ней уйдут в историю внезапные, ничем не мотивированные обвалы и финансовые кризисыРаньше судьбу рынка - валить его или надувать - решали десяток-другой очень богатых джентльменов при бабочках за закрытыми дверями, паковали свои миллиарды, а ретарды рвали на ж. волосы. И правосудие считало это допустимым и нормальным, что в игре выигрывают только джентльмены. Теперь этим джентльменам реддиторы показали, что тоже умеют так зарабатывать. И правосудие резко взволновалось, что выигрывать начали какие-то ретарды.Может настало время по хорошему договориться, чтобы все реально были в одинаковых условиях?Посмотрите на мир, как он изменился. Посмотрите на молодежь, на этих ретардов. Они заработанные на хайпе деньги тратят не на бухло, а на оплату своего образования и на помощь больным детям. Благородные порывы молодой души, жаждущей справедливости. Всемирный финансовый Майдан. Что тут плохого?