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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 197198199200>
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:27

  nekefer написав:Тут еще вопрос юрисдикции и реальности сделок, например в эксанте вообще никаких ограничений не вижу, одним словом кухня

Після кіпіша з робінгудерами і пампом BB, GME, а також врубання обмежень для "глупих часних інвесторів", питання кухонності брокерів загостриться)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:19

  airmax78 написав:Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю.


:?: А может с ней уйдут в историю внезапные, ничем не мотивированные обвалы и финансовые кризисы :?:
:shock:
Раньше судьбу рынка - валить его или надувать - решали десяток-другой очень богатых джентльменов при бабочках за закрытыми дверями, паковали свои миллиарды, а ретарды рвали на ж. волосы. И правосудие считало это допустимым и нормальным, что в игре выигрывают только джентльмены. Теперь этим джентльменам реддиторы показали, что тоже умеют так зарабатывать. И правосудие резко взволновалось, что выигрывать начали какие-то ретарды. :shock: Может настало время по хорошему договориться, чтобы все реально были в одинаковых условиях?

Посмотрите на мир, как он изменился. Посмотрите на молодежь, на этих ретардов. Они заработанные на хайпе деньги тратят не на бухло, а на оплату своего образования и на помощь больным детям. Благородные порывы молодой души, жаждущей справедливости. Всемирный финансовый Майдан. Что тут плохого? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:20

  Ukrainian написав:
  Libo написав:nekefer
BB, GME и AMC - сегодня Сталинград в борьбе между добром и злом.
В обычной революции за справедливость люди рискуют жизнью, в этой - мы рискуем всего лишь бабками. :shock: Бумажные бабки всё равно скоро пропадут. 8) Ваши тоже. :lol:

Купив для відмітки 5 акцій GME сьогодні по $197
Спостерігаємо далі.

400 :!:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:21

  Libo написав:
  airmax78 написав:Я так понимаю все идет к тому, что торговля в короткую без наличия актива уйдет в историю.


:?: А может с ней уйдут в историю внезапные, ничем не мотивированные обвалы и финансовые кризисы :?:
:shock:
Раньше судьбу рынка - валить его или надувать - решали десяток-другой очень богатых джентльменов при бабочках за закрытыми дверями, паковали свои миллиарды, а ретарды рвали на ж. волосы. И правосудие считало это допустимым и нормальным, что в игре выигрывают только джентльмены. Теперь этим джентльменам реддиторы показали, что тоже умеют так зарабатывать. И правосудие резко взволновалось, что выигрывать начали какие-то ретарды. :shock: Может настало время по хорошему договориться, чтобы все реально были в одинаковых условиях?

Посмотрите на мир, как он изменился. Посмотрите на молодежь, на этих ретардов. Они заработанные на хайпе деньги тратят не на бухло, а на оплату своего образования и на помощь больным детям. Благородные порывы молодой души, жаждущей справедливости. Всемирный финансовый Майдан. Что тут плохого? :roll:

Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:36

  airmax78 написав:Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.


МММ был обманом. Вкладчики заманивались путем введения в заблуждение.
Сейчас же все участники осознано идут на риск и знают, что могут всё потерять.
Цель - наказать финансовых акул, потерявших совесть. Ретарды пишут на форумах, да, я вложил в это благородное дело все свои бабки и могу их потерять. Бабки я потом еще заработаю. Но я когда-нибудь покажу своим детям сертификат/выписку этих акций и они будут гордиться своим отцом, который боролся за справедливость.
Того настоящего Робин Гуда люди помнят и уважают до сих пор. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:56

  Libo написав:
  airmax78 написав:Вы сейчас слово в слово повторяете спичи адептов МММ2011. Слово в слово.


МММ был обманом. Вкладчики заманивались путем введения в заблуждение.
Сейчас же все участники осознано идут на риск и знают, что могут всё потерять.
Цель - наказать финансовых акул, потерявших совесть. Ретарды пишут на форумах, да, я вложил в это благородное дело все свои бабки и могу их потерять. Бабки я потом еще заработаю. Но я когда-нибудь покажу своим детям сертификат/выписку этих акций и они будут гордиться своим отцом, который боролся за справедливость.
Того настоящего Робин Гуда люди помнят и уважают до сих пор. :?



MMM була сама справжня інвестиція усього СССР
усе решта- хайп і брехня!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:43

Fuck Billionaires. Parasites of modern society, simply existing to leech off every slurp of alpha and take up resources meant for billions of poor people. **** them in the streets, ***** them in the **** , **** them from skyscrapers. Whatever is needed to discourage hoarding of resources of this tiny fucking planet. :oops: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:17

Укртарды готовы? :roll:
Не слышу?! :shock:
Если у тебя нет брокерского счета, не беда. Зайди в магазин и просто купи серебряную монету или ложку своим детям. Будет им вечная ценность, котоhая сильно вырастет в цене. И память об отце, который боролся за справедливость на всей планете.
#fuckbillionaires.
PS
Штаб на сегодня озвучил по GME цель $800. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:27

PS
По серебру стоит стратегическая задача довести его цену до справедливой - до $1000 за унцию. :o
Обогащайтесь. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:30

Re: Идеи для торговли на рынках США

SLV +100% на открытии
nekefer
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