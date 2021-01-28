Инвесторы с Reddit задумали разорить крупнейший банк США
Воодушевленные успехом своей атаки на короткие позиции в американских акциях инвесторы сообщества Wall Street Bets в соцсети Reddit направляются на рынок серебра. Взвинтив на 1700% котировки умирающего ритейлера GameStopp и вынудив капитулировать хедж-фонды, ставившие на их падение, 3-миллионное сообщество выбрало своей новой мишенью крупные американские банки, в том числе JP Morgan, главный по размеру активов стране (2,7 трлн долларов). В четверг, 28 января, в сообществе был брошен клич скупать фьючерсы и опционы на серебро, чтобы разогнать его цену с 25 до 1000 долларов за унцию и устроить «самый большой шорт-сквиз в истории», выдавив из которых позиций крупных спекулянтов. «Рынок физического серебра - один из самых манипулируемых на планете. Любой сквиз бумажных шортов будет эпичным. Мы знаем, что банки с миллиардами манипулируют ценой золота и серебра, чтобы скрыть истинную инфляцию», - написал пользователь jjalaj30.
Libo написав:Инвесторы с Reddit задумали разорить крупнейший банк США
Воодушевленные успехом своей атаки на короткие позиции в американских акциях инвесторы сообщества Wall Street Bets в соцсети Reddit направляются на рынок серебра. Взвинтив на 1700% котировки умирающего ритейлера GameStopp и вынудив капитулировать хедж-фонды, ставившие на их падение, 3-миллионное сообщество выбрало своей новой мишенью крупные американские банки, в том числе JP Morgan, главный по размеру активов стране (2,7 трлн долларов). В четверг, 28 января, в сообществе был брошен клич скупать фьючерсы и опционы на серебро, чтобы разогнать его цену с 25 до 1000 долларов за унцию и устроить «самый большой шорт-сквиз в истории», выдавив из которых позиций крупных спекулянтов. «Рынок физического серебра - один из самых манипулируемых на планете. Любой сквиз бумажных шортов будет эпичным. Мы знаем, что банки с миллиардами манипулируют ценой золота и серебра, чтобы скрыть истинную инфляцию», - написал пользователь jjalaj30.