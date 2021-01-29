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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:51

На Волл Стріті коло вола
революція іде.
— Хай GME! — усі гукнули,—
нас вперед веде.

Прощавайте, ждіте волі,—
гей, на компи, і всі у путь!
Закипіло, зашуміло —
реддіти ідуть…

На Волл Стріті коло вола
постмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
фарту місяць угорі!

На Волл Стріті пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір.
Бабки ми рахуєм.
Ніч.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:05

Инвесторы с Reddit задумали разорить крупнейший банк США

Воодушевленные успехом своей атаки на короткие позиции в американских акциях инвесторы сообщества Wall Street Bets в соцсети Reddit направляются на рынок серебра.
Взвинтив на 1700% котировки умирающего ритейлера GameStopp и вынудив капитулировать хедж-фонды, ставившие на их падение, 3-миллионное сообщество выбрало своей новой мишенью крупные американские банки, в том числе JP Morgan, главный по размеру активов стране (2,7 трлн долларов).
В четверг, 28 января, в сообществе был брошен клич скупать фьючерсы и опционы на серебро, чтобы разогнать его цену с 25 до 1000 долларов за унцию и устроить «самый большой шорт-сквиз в истории», выдавив из которых позиций крупных спекулянтов.
«Рынок физического серебра - один из самых манипулируемых на планете. Любой сквиз бумажных шортов будет эпичным. Мы знаем, что банки с миллиардами манипулируют ценой золота и серебра, чтобы скрыть истинную инфляцию», - написал пользователь jjalaj30.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1030019480
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:22

  Libo написав:Инвесторы с Reddit задумали разорить крупнейший банк США

Воодушевленные успехом своей атаки на короткие позиции в американских акциях инвесторы сообщества Wall Street Bets в соцсети Reddit направляются на рынок серебра.
Взвинтив на 1700% котировки умирающего ритейлера GameStopp и вынудив капитулировать хедж-фонды, ставившие на их падение, 3-миллионное сообщество выбрало своей новой мишенью крупные американские банки, в том числе JP Morgan, главный по размеру активов стране (2,7 трлн долларов).
В четверг, 28 января, в сообществе был брошен клич скупать фьючерсы и опционы на серебро, чтобы разогнать его цену с 25 до 1000 долларов за унцию и устроить «самый большой шорт-сквиз в истории», выдавив из которых позиций крупных спекулянтов.
«Рынок физического серебра - один из самых манипулируемых на планете. Любой сквиз бумажных шортов будет эпичным. Мы знаем, что банки с миллиардами манипулируют ценой золота и серебра, чтобы скрыть истинную инфляцию», - написал пользователь jjalaj30.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1030019480

Надо вас забанить за распространение этого зловредного спама.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:24

  airmax78 написав:Надо вас забанить за распространение этого зловредного спама.


А ты часом у Берии цензором не служил? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:26

Готовы? :roll:
Все нашли окошечко BUY? :o
С Богом, ретарды! :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:35

Re: Идеи для торговли на рынках США

Словить через 3 минуты после открытия халт при снижении это успех ретардов))
Из-за ваших игрищ нормальным заработком заняться некогда :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:40

купил силву ради смеха, чую накормят за обе щеки гордых но мелких финансовых воителей :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:06

  trololo написав:купил силву ради смеха, чую накормят за обе щеки гордых но мелких финансовых воителей :)


Купи еще физическое серебро, PAAS и держи их всегда. Лучшего на чёный день нету.
8)
Libo
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  #<1 ... 197198199200
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