Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:31

Внимание! Молния. Из штаба донесли следующее:1.THE SQUEEZE MIGHT NOT BEGIN TODAY! KEEP CHECKING isthesqueezesquoze.com2. REMOVE YOUR STOP LOSS ORDERS, THEY CAN SEE THEM AND USE THEM AGAINST US3. THE HUGE SELL OFFS ARE NOT US!! THE HEDGES SELL TO THEMSELVES TO MANIPULATE THE PRICE!! HOLD!!!4. THE SQUEEZE WILL TAKE DAYS!!! IT WILL BE VERY HIGH! DON'T SET LIMIT ORDERS BELOW 50,000!Помните: APES STRONGER TOGETHER.