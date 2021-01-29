Продажная шкура мировой буржуазии Джим Крамер только что на CNBC заявил:
"Вы победили. Продавайте свои акции GME и расходитесь по домам. Не привносите на рынок сумятицу."
Не на тех напали. Уйдем только с развалин капитализма.
Revolucion o muerte!
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:53
Продажная шкура мировой буржуазии Джим Крамер только что на CNBC заявил:
"Вы победили. Продавайте свои акции GME и расходитесь по домам. Не привносите на рынок сумятицу."
Не на тех напали. Уйдем только с развалин капитализма.
Revolucion o muerte!
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:55
Re: Идеи для торговли на рынках США
как через ИБ силвер брать? нетразберался ещё с драг металлами и комодити
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:01
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:01
А когда развалите капитализм, будете х.. без соли доедать, так же как и гордые жители одной очень скрепной страны. Я представляю, как будет радоваться бункерный карлик, если завалятся самые крупные банки "империи зла".
Может ты вообще агент кремля?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:07
Бандеровец. Правый сектор.
Мы за капитализм с человеческим лицом. Без финансовых паразитов-миллиардеров. Миллиардерами могут быть только капиталисты-трудяги. Такие как Папа Маск.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:31
Внимание! Молния. Из штаба донесли следующее:
1.THE SQUEEZE MIGHT NOT BEGIN TODAY! KEEP CHECKING isthesqueezesquoze.com
2. REMOVE YOUR STOP LOSS ORDERS, THEY CAN SEE THEM AND USE THEM AGAINST US
3. THE HUGE SELL OFFS ARE NOT US!! THE HEDGES SELL TO THEMSELVES TO MANIPULATE THE PRICE!! HOLD!!!
4. THE SQUEEZE WILL TAKE DAYS!!! IT WILL BE VERY HIGH! DON'T SET LIMIT ORDERS BELOW 50,000!
Помните: APES STRONGER TOGETHER.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:36
Re: Идеи для торговли на рынках США
Чем Tesla c P/S в 33 лучше GameStop?
Востаннє редагувалось nekefer в П'ят 29 січ, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:39
Re: Идеи для торговли на рынках США
Лучшая стратегия на войне - делать порох
Всем сторонам нужен кеш, все активы и акции и комоды и бонды будут сливаться чтобы продолжить войну
SELL them all.
Срибло тоже
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