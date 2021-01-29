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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:53

Продажная шкура мировой буржуазии Джим Крамер только что на CNBC заявил:
"Вы победили. Продавайте свои акции GME и расходитесь по домам. Не привносите на рынок сумятицу."
Не на тех напали. Уйдем только с развалин капитализма.
Revolucion o muerte!
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:55

Re: Идеи для торговли на рынках США

как через ИБ силвер брать? нетразберался ещё с драг металлами и комодити :(

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:01

  PrimusInterPares написав:как через ИБ силвер брать? нетразберался ещё с драг металлами и комодити :(

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Через брокеров ретарды покупают SLV.
Физическое серебро покупают где придется. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:01

  Libo написав:Продажная шкура мировой буржуазии Джим Крамер только что на CNBC заявил:
"Вы победили. Продавайте свои акции GME и расходитесь по домам. Не привносите на рынок сумятицу."
Не на тех напали. Уйдем только с развалин капитализма.
Revolucion o muerte!
:lol: :lol: :lol:


А когда развалите капитализм, будете х.. без соли доедать, так же как и гордые жители одной очень скрепной страны. Я представляю, как будет радоваться бункерный карлик, если завалятся самые крупные банки "империи зла".
Может ты вообще агент кремля?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:07

  EvgeniyL написав:А когда развалите капитализм, будете х.. без соли доедать, так же как и гордые жители одной очень скрепной страны. Я представляю, как будет радоваться бункерный карлик, если завалятся самые крупные банки "империи зла".
Может ты вообще агент кремля?


Бандеровец. Правый сектор. :oops:
Мы за капитализм с человеческим лицом. Без финансовых паразитов-миллиардеров. Миллиардерами могут быть только капиталисты-трудяги. Такие как Папа Маск. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:13

Даааа, судя по всему эти шорты и в подметки не годятся будущим ))

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:31

Внимание! Молния. Из штаба донесли следующее:

1.THE SQUEEZE MIGHT NOT BEGIN TODAY! KEEP CHECKING isthesqueezesquoze.com
2. REMOVE YOUR STOP LOSS ORDERS, THEY CAN SEE THEM AND USE THEM AGAINST US
3. THE HUGE SELL OFFS ARE NOT US!! THE HEDGES SELL TO THEMSELVES TO MANIPULATE THE PRICE!! HOLD!!!
4. THE SQUEEZE WILL TAKE DAYS!!! IT WILL BE VERY HIGH! DON'T SET LIMIT ORDERS BELOW 50,000! :shock:

Помните: APES STRONGER TOGETHER. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:36

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:Такие как Папа Маск

Чем Tesla c P/S в 33 лучше GameStop?

https://ru.investing.com/analysis/article-200277721
Востаннє редагувалось nekefer в П'ят 29 січ, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:39

Re: Идеи для торговли на рынках США

Лучшая стратегия на войне - делать порох
Всем сторонам нужен кеш, все активы и акции и комоды и бонды будут сливаться чтобы продолжить войну
SELL them all. 8) 8) 8)
Срибло тоже
nekefer
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