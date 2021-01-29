И Маск, и собственник GME лучше хеджеров, не производящих ничего. Не знаю, кому как, а мне новый тренд нравится, несмотря на то, что сам пока просто пассивно наблюдаю. Рынок давно нуждается в пересмыслении, чтобы работать в интересах многих, а не некоторых (напомню, фондовая биржа - это zero sum game, если вдруг кто так сильно увлекся, что забыл). Хотя краткосрочные последствия атаки на китов могут быть ужасными для всех - новый черный лебедь, такой себе ковид-2021 А может это никакой и не тренд, а просто минутный хайп. Поглядим )