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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:52

  nekefer написав:
  Libo написав:Такие как Папа Маск

Чем Tesla c P/S в 33 лучше GameStop?

https://ru.investing.com/analysis/article-200277721


И Маск, и собственник GME лучше хеджеров, не производящих ничего. Не знаю, кому как, а мне новый тренд нравится, несмотря на то, что сам пока просто пассивно наблюдаю. Рынок давно нуждается в пересмыслении, чтобы работать в интересах многих, а не некоторых (напомню, фондовая биржа - это zero sum game, если вдруг кто так сильно увлекся, что забыл). Хотя краткосрочные последствия атаки на китов могут быть ужасными для всех - новый черный лебедь, такой себе ковид-2021 :mrgreen: А может это никакой и не тренд, а просто минутный хайп. Поглядим )
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:30

Re: Идеи для торговли на рынках США

А что будет в Понедельник.
Когда каждых хомячок получит от фонда свою акцию GME?
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  #<1 ... 199200201202
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