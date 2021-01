Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:48

St/2 написав: А что будет в Понедельник.

Когда каждых хомячок получит от фонда свою акцию GME? А что будет в Понедельник.Когда каждых хомячок получит от фонда свою акцию GME?

Щоб фонду повернути акцію GME хомячку потрібно її спочатку купитиБачили який обсяг торгів на ринку GME акціями? З такими оборотами фонду(ам) купляти потрібно мінімум тижнів два, до понеділка не справляться.Сьогодні брокери почали часткову авто продаж інших позицій фондів того по ринку просадка.HOLY shit, Robinhood just lowered the 5 stock limit to 1, desperate ****Фрі маркетОбмеження на покупку акцій з 5 штук в одні руки до 1volume low, hedges just trading against each other to trick you to sell