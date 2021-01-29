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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:52

  nekefer написав:
  Libo написав:Такие как Папа Маск

Чем Tesla c P/S в 33 лучше GameStop?

https://ru.investing.com/analysis/article-200277721


И Маск, и собственник GME лучше хеджеров, не производящих ничего. Не знаю, кому как, а мне новый тренд нравится, несмотря на то, что сам пока просто пассивно наблюдаю. Рынок давно нуждается в пересмыслении, чтобы работать в интересах многих, а не некоторых (напомню, фондовая биржа - это zero sum game, если вдруг кто так сильно увлекся, что забыл). Хотя краткосрочные последствия атаки на китов могут быть ужасными для всех - новый черный лебедь, такой себе ковид-2021 :mrgreen: А может это никакой и не тренд, а просто минутный хайп. Поглядим )
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:30

Re: Идеи для торговли на рынках США

А что будет в Понедельник.
Когда каждых хомячок получит от фонда свою акцию GME?
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:48

  St/2 написав:А что будет в Понедельник.
Когда каждых хомячок получит от фонда свою акцию GME?

Щоб фонду повернути акцію GME хомячку потрібно її спочатку купити
Бачили який обсяг торгів на ринку GME акціями? З такими оборотами фонду(ам) купляти потрібно мінімум тижнів два, до понеділка не справляться.
Сьогодні брокери почали часткову авто продаж інших позицій фондів того по ринку просадка.

HOLY shit, Robinhood just lowered the 5 stock limit to 1, desperate ****

Фрі маркет :lol:
Обмеження на покупку акцій з 5 штук в одні руки до 1

volume low, hedges just trading against each other to trick you to sell
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:04

  airmax78 написав:
  nekefer написав:
  Libo написав:UPDATED BROKER LIST

CA CANADA - TD, WEALTHSIMPLE, RBC DIRECT INVEST, SCOTIA iTRADE, CIBC, QTRADE

GBEU UK/EUROPE - FREETRADE PLUS, DEGIRO, SCALABLE CAPITAL, REVOLUT, HARGREAVES LANDSDOWNE, AJ BELL

SE NORDICS - NORDNET, AVANZA (SWEDEN)

DK DENMARK - SAXO

DE GERMANY - CAPITAL.COM

AU AUSTRALIA- ETORO, CMC, COMMSEC

А где все наши любимые EXANTE, Interactive Brokers, FF? Какойто другой мир :?

На etoro предупреждение, что могут остановить торги фуфлом без предупреждения. Перспектива остаться с акциями ретардов без возможности их продать - не очень.

В случае останова GME будет вообще ракета. Брокеры будут прикрывать маржиналку, и если на лонги можно донести кеш или посчитать колл-опционы по нулю, то в шортах потенциал лося безграничен, поэтому их будут крыть
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:24

Зображення

Походу толком ще не почалось нічого.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 199200201202
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