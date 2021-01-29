И Маск, и собственник GME лучше хеджеров, не производящих ничего. Не знаю, кому как, а мне новый тренд нравится, несмотря на то, что сам пока просто пассивно наблюдаю. Рынок давно нуждается в пересмыслении, чтобы работать в интересах многих, а не некоторых (напомню, фондовая биржа - это zero sum game, если вдруг кто так сильно увлекся, что забыл). Хотя краткосрочные последствия атаки на китов могут быть ужасными для всех - новый черный лебедь, такой себе ковид-2021 А может это никакой и не тренд, а просто минутный хайп. Поглядим )
St/2 написав:А что будет в Понедельник. Когда каждых хомячок получит от фонда свою акцию GME?
Щоб фонду повернути акцію GME хомячку потрібно її спочатку купити Бачили який обсяг торгів на ринку GME акціями? З такими оборотами фонду(ам) купляти потрібно мінімум тижнів два, до понеділка не справляться. Сьогодні брокери почали часткову авто продаж інших позицій фондів того по ринку просадка.
HOLY shit, Robinhood just lowered the 5 stock limit to 1, desperate ****
Фрі маркет Обмеження на покупку акцій з 5 штук в одні руки до 1
volume low, hedges just trading against each other to trick you to sell
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
CA CANADA - TD, WEALTHSIMPLE, RBC DIRECT INVEST, SCOTIA iTRADE, CIBC, QTRADE
GBEU UK/EUROPE - FREETRADE PLUS, DEGIRO, SCALABLE CAPITAL, REVOLUT, HARGREAVES LANDSDOWNE, AJ BELL
SE NORDICS - NORDNET, AVANZA (SWEDEN)
DK DENMARK - SAXO
DE GERMANY - CAPITAL.COM
AU AUSTRALIA- ETORO, CMC, COMMSEC
А где все наши любимые EXANTE, Interactive Brokers, FF? Какойто другой мир
На etoro предупреждение, что могут остановить торги фуфлом без предупреждения. Перспектива остаться с акциями ретардов без возможности их продать - не очень.
В случае останова GME будет вообще ракета. Брокеры будут прикрывать маржиналку, и если на лонги можно донести кеш или посчитать колл-опционы по нулю, то в шортах потенциал лося безграничен, поэтому их будут крыть
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Тем что Тесла перевернула мировой автопром и открыла новую главу. Тем что у нее лучшие автомобили в мире за свою цену. Тем что она впереди конкурентов минимум на несколько лет (похоже что на 10). Кто такие GameStop? Просто фишка в чужой игре. На ее месте могло быть любое никому неизвестное название. Выбрали GameStop потому что оно вызывает ностальгию у американцев.
И Маск, и собственник GME лучше хеджеров, не производящих ничего. Не знаю, кому как, а мне новый тренд нравится, несмотря на то, что сам пока просто пассивно наблюдаю. Рынок давно нуждается в пересмыслении, чтобы работать в интересах многих, а не некоторых (напомню, фондовая биржа - это zero sum game, если вдруг кто так сильно увлекся, что забыл). Хотя краткосрочные последствия атаки на китов могут быть ужасными для всех - новый черный лебедь, такой себе ковид-2021 А может это никакой и не тренд, а просто минутный хайп. Поглядим )
Капец... Ты фонду с валютным форексом часом не путаешь? На фондовом рынке торгуется эквити компаний производящих львиную долю мирового ВВП. Мировой ВВП - это zero sum game?