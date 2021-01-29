|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 30 січ, 2021 05:43
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9287
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 4156 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор