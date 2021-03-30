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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:40

change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.
Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:51

  airmax78 написав:change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.
Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.

Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))

зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 09:31

  change_pm написав:
  airmax78 написав:change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.
Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.

Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))

зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))

Ремонт закончу и куплю себе Тесла М3 LR. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 14:22

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.
Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.

Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))

зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))

Ремонт закончу и куплю себе Тесла М3 LR. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20.

Супер! А якщо ще й за біткойн, то взагалі буде модно, стільно, маладежно )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:31

Вчера начались торги новым "ETF на космос" от Ark Invest (ARKX), новость о создании которого недавно наделала шуму. Многим, возможно, будет интересно взглянуть, с каким портфелем Кэти Вуд решила начать этот фонд. Его состав — на картинке ниже.

Два наиболее перспективных направления, с точки зрения Ark,- это "mobile connectivity" (обеспечение всех жителей Земли мобильной связью и Интернетом) и "hypersonic flights" (возможность с небольшими затратами добраться, условно, из Нью-Йорка в Австралию за 2 часа).

В целом, портфель получился довольно разношерстным, и, если бы не слово "space" в названии фонда, можно было и не догадаться, что он должен зарабатывать именно на освоении космоса. Хотя, нужно сделать скидку на то, что это тема настолько же масштабная, насколько и молодая, и поэтому пока по естественным причинам просто нет достаточного количества чисто "космических" компаний. Со временем их количество будет расти и, зная склонность Ark к активному управлению, можно не сомневаться в том, что состав портфеля будет регулярно обновляться.
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Mugwort
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  #<1 ... 258259260261
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