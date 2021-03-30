change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные. Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.
airmax78 написав:change_pmАльтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные. Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.
Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))
airmax78 написав:change_pmАльтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные. Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.
Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))
зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))
Ремонт закончу и куплю себе Тесла М3 LR. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20.
airmax78 написав:change_pmАльтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные. Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.
Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))
зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))
Ремонт закончу и куплю себе Тесла М3 LR. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20.
Супер! А якщо ще й за біткойн, то взагалі буде модно, стільно, маладежно )))
Вчера начались торги новым "ETF на космос" от Ark Invest (ARKX), новость о создании которого недавно наделала шуму. Многим, возможно, будет интересно взглянуть, с каким портфелем Кэти Вуд решила начать этот фонд. Его состав — на картинке ниже.
Два наиболее перспективных направления, с точки зрения Ark,- это "mobile connectivity" (обеспечение всех жителей Земли мобильной связью и Интернетом) и "hypersonic flights" (возможность с небольшими затратами добраться, условно, из Нью-Йорка в Австралию за 2 часа).
В целом, портфель получился довольно разношерстным, и, если бы не слово "space" в названии фонда, можно было и не догадаться, что он должен зарабатывать именно на освоении космоса. Хотя, нужно сделать скидку на то, что это тема настолько же масштабная, насколько и молодая, и поэтому пока по естественным причинам просто нет достаточного количества чисто "космических" компаний. Со временем их количество будет расти и, зная склонность Ark к активному управлению, можно не сомневаться в том, что состав портфеля будет регулярно обновляться.