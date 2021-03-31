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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 258259260261 Додано: Вів 30 бер, 2021 08:40 change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.

Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво. airmax78 Повідомлень: 38148 З нами з: 25.10.12 Подякував: 922 раз. Подякували: 4595 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 бер, 2021 08:51 airmax78 написав: change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.

Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво. . Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.

Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))



зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію ))) Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію ))) change_pm Повідомлень: 3264 З нами з: 03.02.16 Подякував: 82 раз. Подякували: 685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 бер, 2021 09:31 change_pm написав: airmax78 написав: change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.

Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво. . Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.

Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))



зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію ))) Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))

Ремонт закончу и куплю себе Тесла М3 LR. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20. Ремонт закончу и куплю себе Тесла М3 LR. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20. airmax78 Повідомлень: 38148 З нами з: 25.10.12 Подякував: 922 раз. Подякували: 4595 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 бер, 2021 14:22 airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав: change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.

Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво. . Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.

Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))



зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію ))) Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))

Ремонт закончу и куплю себе Тесла М3 LR. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20.

Супер! А якщо ще й за біткойн, то взагалі буде модно, стільно, маладежно ))) Супер! А якщо ще й за біткойн, то взагалі буде модно, стільно, маладежно ))) change_pm Повідомлень: 3264 З нами з: 03.02.16 Подякував: 82 раз. Подякували: 685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 10:31



Два наиболее перспективных направления, с точки зрения Ark,- это "mobile connectivity" (обеспечение всех жителей Земли мобильной связью и Интернетом) и "hypersonic flights" (возможность с небольшими затратами добраться, условно, из Нью-Йорка в Австралию за 2 часа).



В целом, портфель получился довольно разношерстным, и, если бы не слово "space" в названии фонда, можно было и не догадаться, что он должен зарабатывать именно на освоении космоса. Хотя, нужно сделать скидку на то, что это тема настолько же масштабная, насколько и молодая, и поэтому пока по естественным причинам просто нет достаточного количества чисто "космических" компаний. Со временем их количество будет расти и, зная склонность Ark к активному управлению, можно не сомневаться в том, что состав портфеля будет регулярно обновляться.

Вчера начались торги новым "ETF на космос" от Ark Invest (ARKX), новость о создании которого недавно наделала шуму. Многим, возможно, будет интересно взглянуть, с каким портфелем Кэти Вуд решила начать этот фонд. Его состав — на картинке ниже.Два наиболее перспективных направления, с точки зрения Ark,- это "mobile connectivity" (обеспечение всех жителей Земли мобильной связью и Интернетом) и "hypersonic flights" (возможность с небольшими затратами добраться, условно, из Нью-Йорка в Австралию за 2 часа).В целом, портфель получился довольно разношерстным, и, если бы не слово "space" в названии фонда, можно было и не догадаться, что он должен зарабатывать именно на освоении космоса. Хотя, нужно сделать скидку на то, что это тема настолько же масштабная, насколько и молодая, и поэтому пока по естественным причинам просто нет достаточного количества чисто "космических" компаний. Со временем их количество будет расти и, зная склонность Ark к активному управлению, можно не сомневаться в том, что состав портфеля будет регулярно обновляться. Mugwort

Повідомлень: 170 З нами з: 19.05.10 Подякував: 56 раз. Подякували: 21 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 23:07 Mugwort



Надо брать. Только складывать в долгосрочный портфель. И вообще Кати молодец, очень толковая тьолка, всё её можно брать. Надо брать. Только складывать в долгосрочный портфель. И вообще Кати молодец, очень толковая тьолка, всё её можно брать. Libo 2

Повідомлень: 9528 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 258259260261 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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