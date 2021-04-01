Додано: Сер 31 бер, 2021 10:31

Вчера начались торги новым "ETF на космос" от Ark Invest (ARKX), новость о создании которого недавно наделала шуму. Многим, возможно, будет интересно взглянуть, с каким портфелем Кэти Вуд решила начать этот фонд. Его состав — на картинке ниже.Два наиболее перспективных направления, с точки зрения Ark,- это "mobile connectivity" (обеспечение всех жителей Земли мобильной связью и Интернетом) и "hypersonic flights" (возможность с небольшими затратами добраться, условно, из Нью-Йорка в Австралию за 2 часа).В целом, портфель получился довольно разношерстным, и, если бы не слово "space" в названии фонда, можно было и не догадаться, что он должен зарабатывать именно на освоении космоса. Хотя, нужно сделать скидку на то, что это тема настолько же масштабная, насколько и молодая, и поэтому пока по естественным причинам просто нет достаточного количества чисто "космических" компаний. Со временем их количество будет расти и, зная склонность Ark к активному управлению, можно не сомневаться в том, что состав портфеля будет регулярно обновляться.