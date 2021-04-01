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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 259260261262>
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:40

change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.
Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:51

  airmax78 написав:change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.
Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.

Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))

зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 09:31

  change_pm написав:
  airmax78 написав:change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.
Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.

Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))

зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))

Ремонт закончу и куплю себе Тесла М3 LR. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 14:22

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:change_pm Альтернатив Тесла нет. Есть пока попытки замаскироваться под Тесла прошлых годов (в основном до 2015) но и они не очень удачные.
Нет ни одного производителя, автомобили которых привозили бы в состоянии тотала, восстанавливали, а владельцы потом ссались от счастья. При том что половина функций уже либо не работает, либо работает криво.

Та нема проблєм )))) докажіте це дією, купіть собі Тесла і тоді буде не варіант, труси чи хрестик, а пацан сказав і пацан зробив ))))

зі. ціль по Тесла стонк 70-75 баксів за окцію )))

Ремонт закончу и куплю себе Тесла М3 LR. По 75 - это уже после следующего сплита 1 к 20.

Супер! А якщо ще й за біткойн, то взагалі буде модно, стільно, маладежно )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:31

Вчера начались торги новым "ETF на космос" от Ark Invest (ARKX), новость о создании которого недавно наделала шуму. Многим, возможно, будет интересно взглянуть, с каким портфелем Кэти Вуд решила начать этот фонд. Его состав — на картинке ниже.

Два наиболее перспективных направления, с точки зрения Ark,- это "mobile connectivity" (обеспечение всех жителей Земли мобильной связью и Интернетом) и "hypersonic flights" (возможность с небольшими затратами добраться, условно, из Нью-Йорка в Австралию за 2 часа).

В целом, портфель получился довольно разношерстным, и, если бы не слово "space" в названии фонда, можно было и не догадаться, что он должен зарабатывать именно на освоении космоса. Хотя, нужно сделать скидку на то, что это тема настолько же масштабная, насколько и молодая, и поэтому пока по естественным причинам просто нет достаточного количества чисто "космических" компаний. Со временем их количество будет расти и, зная склонность Ark к активному управлению, можно не сомневаться в том, что состав портфеля будет регулярно обновляться.
Зображення
Mugwort
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:07

Mugwort

Надо брать. Только складывать в долгосрочный портфель. И вообще Кати молодец, очень толковая тьолка, всё её можно брать. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 06:07

  Libo написав:White House advisers are expected to present a two-part, $3 trillion :shock: jobs and infrastructure proposal to President Joe Biden as soon as this week, according to two people familiar with the plan.

The proposal, which Biden's top advisers have been deliberating over for weeks, would be segmented into two separate parts -- one focused on infrastructure and clean energy, and a second focused on what's being termed the "care economy" with a focus zeroed in on key domestic economic issues.

Biden plans to pay for his proposal by raising corporate taxes and eliminating tax breaks for fossil fuels

Губу трохи довелось скотити назад, буде 2 трлн
Податки для аппл и тд піднімуть = прибуток і ціна акцій вниз
Пільги для американської нафти відмінять = більше нафти будуть везти з інших країн = ціна акцій американських нафтових компаній вниз
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:57

Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:02

  nekefer написав:Электрокары фольксвагена в взлете
В падении только тесла не имеющая ни производственных мощностей ни дилерской сети для сбыта и обслуживания


да вообще нет никакой теслы, сайт в интернете один и твитер маска. все.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:06

  change_pm написав:ззі. Тесла стонк на 1 куе буде лише через 10 років ))))


думаю, ще цього року спробуємо взяти таку висоту :)
trololo
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