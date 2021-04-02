Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:00

Ukrainian написав: Бабло друкується, піраміда росте.

Адам Смит

@_Smithchenko

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13h

Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.

Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.

На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.

Третьей - 5 лет.

Четвертой - 20 месяцев.

Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально! Бабло друкується, піраміда росте.Адам Смит@_Smithchenko13hСегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.Третьей - 5 лет.Четвертой - 20 месяцев.Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!

Сложный процент – это восьмое чудо света.

Тот, кто понимает это - зарабатывает его,

тот, кто не понимает - платит его.

Альберт Эйнштейн

Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии.Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE.Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.