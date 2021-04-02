change_pm написав:ззі. Тесла стонк на 1 куе буде лише через 10 років ))))
думаю, ще цього року спробуємо взяти таку висоту
В течение 3-х месяцев.
Не забываем еще и о том, что формируются 3 главных мировых центра EVстроения - США, Китай и Европа. Кроме Теслы еще также даст вверх и VW, и NIO, и Xpeng. А в США еще усиленно работает в этом направлении GM. Nikola тоже может совершить грандиозный прорыв.
Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте. Адам Смит @_Smithchenko · 13h Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000. Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов. На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет. Третьей - 5 лет. Четвертой - 20 месяцев. Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!
Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто понимает это - зарабатывает его, тот, кто не понимает - платит его. Альберт Эйнштейн
Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии. Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE. Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.
Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте. Адам Смит @_Smithchenko · 13h Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000. Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов. На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет. Третьей - 5 лет. Четвертой - 20 месяцев. Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!
Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто понимает это - зарабатывает его, тот, кто не понимает - платит его. Альберт Эйнштейн
Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000
Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте. Адам Смит @_Smithchenko · 13h Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000. Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов. На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет. Третьей - 5 лет. Четвертой - 20 месяцев. Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!
Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто понимает это - зарабатывает его, тот, кто не понимает - платит его. Альберт Эйнштейн
Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000
Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте. Адам Смит @_Smithchenko · 13h Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000. Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов. На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет. Третьей - 5 лет. Четвертой - 20 месяцев. Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!
Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто понимает это - зарабатывает его, тот, кто не понимает - платит его. Альберт Эйнштейн
Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000
Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте. Адам Смит @_Smithchenko · 13h Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000. Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов. На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет. Третьей - 5 лет. Четвертой - 20 месяцев. Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!
Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто понимает это - зарабатывает его, тот, кто не понимает - платит его. Альберт Эйнштейн
Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии. Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE. Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.
Так. Я згоден, що коли використовується логарифмічна шкала індекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців.