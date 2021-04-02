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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:33

  trololo написав:
  change_pm написав:ззі. Тесла стонк на 1 куе буде лише через 10 років ))))


думаю, ще цього року спробуємо взяти таку висоту :)


В течение 3-х месяцев. 8)

Не забываем еще и о том, что формируются 3 главных мировых центра EVстроения - США, Китай и Европа. Кроме Теслы еще также даст вверх и VW, и NIO, и Xpeng.
А в США еще усиленно работает в этом направлении GM. Nikola тоже может совершить грандиозный прорыв. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:44

Libo

ну не все имеют портфель с 100500 бумаг как некоторые. у меня онли тесла. торгую увеличением-уменьшением позиции.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:00

  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии.
Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE.
Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.

Зображення
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:17

  trololo написав:ну не все имеют портфель с 100500 бумаг как некоторые. у меня онли тесла. торгую увеличением-уменьшением позиции.


Если выбирать одно, то выбор правильный и беспроигрышный. Я тоже в жару хорошо Теслу помолотил, но сейчас застыл и жду события. Чтоб если двигать косой, то с широким размахом. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:19

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:21

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:21

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000
bulldog-zp
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Повідомлень: 142
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:40

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии.
Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE.
Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.

Зображення

Так. Я згоден, що коли використовується логарифмічна шкала індекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців.
bulldog-zp
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  #<1 ... 259260261262
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