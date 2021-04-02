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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:33

  trololo написав:
  change_pm написав:ззі. Тесла стонк на 1 куе буде лише через 10 років ))))


думаю, ще цього року спробуємо взяти таку висоту :)


В течение 3-х месяцев. 8)

Не забываем еще и о том, что формируются 3 главных мировых центра EVстроения - США, Китай и Европа. Кроме Теслы еще также даст вверх и VW, и NIO, и Xpeng.
А в США еще усиленно работает в этом направлении GM. Nikola тоже может совершить грандиозный прорыв. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:44

Libo

ну не все имеют портфель с 100500 бумаг как некоторые. у меня онли тесла. торгую увеличением-уменьшением позиции.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:00

  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии.
Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE.
Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.

Зображення
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:17

  trololo написав:ну не все имеют портфель с 100500 бумаг как некоторые. у меня онли тесла. торгую увеличением-уменьшением позиции.


Если выбирать одно, то выбор правильный и беспроигрышный. Я тоже в жару хорошо Теслу помолотил, но сейчас застыл и жду события. Чтоб если двигать косой, то с широким размахом. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:19

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:21

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:21

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:40

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Бабло друкується, піраміда росте.
Адам Смит
@_Smithchenko
·
13h
Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.
Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.
На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.
Третьей - 5 лет.
Четвертой - 20 месяцев.
Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!


Сложный процент – это восьмое чудо света.
Тот, кто понимает это - зарабатывает его,
тот, кто не понимает - платит его.
Альберт Эйнштейн


Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии.
Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE.
Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.

Зображення

Так. Я згоден, що коли використовується логарифмічна шкала індекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:23

  bulldog-zp написав:Так. Я згоден, що коли використовується логарифмічна шкала індекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців.


Одновременно, при этом важно помнить, что даже неглубокий уход под трендовую на логарифмической школе может означать уполовинивание цены от ранее зафиксированного ATH, что случалось по меньшей мере дважды на указанном временном отрезке (о 30%-ных коррекциях вообще говорить не приходится). В долгосрочной стратегии это некритично, а вот на коротком и среднем сроках важна точка входа. Лезть в рынок, без коррекции выросший практически вдвое - личная ответственность каждого, но риски отрицать просто легкомысленно
zРадио
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