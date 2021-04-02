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на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 259260261262 Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:33 trololo написав: change_pm написав: ззі. Тесла стонк на 1 куе буде лише через 10 років )))) ззі. Тесла стонк на 1 куе буде лише через 10 років ))))



думаю, ще цього року спробуємо взяти таку висоту думаю, ще цього року спробуємо взяти таку висоту



В течение 3-х месяцев.



Не забываем еще и о том, что формируются 3 главных мировых центра EVстроения - США, Китай и Европа. Кроме Теслы еще также даст вверх и VW, и NIO, и Xpeng.

А в США еще усиленно работает в этом направлении GM. Nikola тоже может совершить грандиозный прорыв. В течение 3-х месяцев.Не забываем еще и о том, что формируются 3 главных мировых центра EVстроения - США, Китай и Европа. Кроме Теслы еще также даст вверх и VW, и NIO, и Xpeng.А в США еще усиленно работает в этом направлении GM. Nikola тоже может совершить грандиозный прорыв. Libo 2

Повідомлень: 9544 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4202 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:44 Libo



ну не все имеют портфель с 100500 бумаг как некоторые. у меня онли тесла. торгую увеличением-уменьшением позиции. trololo

Повідомлень: 5198 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2377 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:00 Ukrainian написав: Бабло друкується, піраміда росте.

Адам Смит

@_Smithchenko

·

13h

Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.

Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.

На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.

Третьей - 5 лет.

Четвертой - 20 месяцев.

Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально! Бабло друкується, піраміда росте.Адам Смит@_Smithchenko13hСегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.Третьей - 5 лет.Четвертой - 20 месяцев.Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!



Сложный процент – это восьмое чудо света.

Тот, кто понимает это - зарабатывает его,

тот, кто не понимает - платит его.

Альберт Эйнштейн



Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии.

Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE.

Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.



Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии.Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE.Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше. St/2

Повідомлень: 11020 З нами з: 02.09.08 Подякував: 668 раз. Подякували: 1649 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:17 trololo написав: ну не все имеют портфель с 100500 бумаг как некоторые. у меня онли тесла. торгую увеличением-уменьшением позиции. ну не все имеют портфель с 100500 бумаг как некоторые. у меня онли тесла. торгую увеличением-уменьшением позиции.



Если выбирать одно, то выбор правильный и беспроигрышный. Я тоже в жару хорошо Теслу помолотил, но сейчас застыл и жду события. Чтоб если двигать косой, то с широким размахом. Если выбирать одно, то выбор правильный и беспроигрышный. Я тоже в жару хорошо Теслу помолотил, но сейчас застыл и жду события. Чтоб если двигать косой, то с широким размахом. Libo 2

Повідомлень: 9544 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4202 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:19 St/2 написав: Ukrainian написав: Бабло друкується, піраміда росте.

Адам Смит

@_Smithchenko

·

13h

Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.

Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.

На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.

Третьей - 5 лет.

Четвертой - 20 месяцев.

Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально! Бабло друкується, піраміда росте.Адам Смит@_Smithchenko13hСегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.Третьей - 5 лет.Четвертой - 20 месяцев.Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!



Сложный процент – это восьмое чудо света.

Тот, кто понимает это - зарабатывает его,

тот, кто не понимает - платит его.

Альберт Эйнштейн



Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000 Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000 bulldog-zp

Повідомлень: 142 З нами з: 08.07.11 Подякував: 37 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:21 St/2 написав: Ukrainian написав: Бабло друкується, піраміда росте.

Адам Смит

@_Smithchenko

·

13h

Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.

Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.

На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.

Третьей - 5 лет.

Четвертой - 20 месяцев.

Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально! Бабло друкується, піраміда росте.Адам Смит@_Smithchenko13hСегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.Третьей - 5 лет.Четвертой - 20 месяцев.Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!



Сложный процент – это восьмое чудо света.

Тот, кто понимает это - зарабатывает его,

тот, кто не понимает - платит его.

Альберт Эйнштейн



Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000 Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000 bulldog-zp

Повідомлень: 142 З нами з: 08.07.11 Подякував: 37 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:21 St/2 написав: Ukrainian написав: Бабло друкується, піраміда росте.

Адам Смит

@_Smithchenko

·

13h

Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.

Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.

На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.

Третьей - 5 лет.

Четвертой - 20 месяцев.

Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально! Бабло друкується, піраміда росте.Адам Смит@_Smithchenko13hСегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.Третьей - 5 лет.Четвертой - 20 месяцев.Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!



Сложный процент – это восьмое чудо света.

Тот, кто понимает это - зарабатывает его,

тот, кто не понимает - платит его.

Альберт Эйнштейн



Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000 Це звичайні речі, якщо використовувути логарифмичну шкалу для індекса( і доречі це правильно) то не відбувається ніякого дивовижного росту. Звичайно, що з 1 до 1000 набагато складніше вирости, чим з 3000 до 4000 bulldog-zp

Повідомлень: 142 З нами з: 08.07.11 Подякував: 37 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:40 St/2 написав: Ukrainian написав: Бабло друкується, піраміда росте.

Адам Смит

@_Smithchenko

·

13h

Сегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.

Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.

На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.

Третьей - 5 лет.

Четвертой - 20 месяцев.

Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально! Бабло друкується, піраміда росте.Адам Смит@_Smithchenko13hСегодня индекс акций S&P 500 впервые превысил уровень в 4000.Уровень 1000 был достигнут в 1998, через ~2 столетия после начала торгов.На набор второй тысячи пунктов потребовалось 17 лет.Третьей - 5 лет.Четвертой - 20 месяцев.Рынок ускоряется, и это не шутка. Это - печально!



Сложный процент – это восьмое чудо света.

Тот, кто понимает это - зарабатывает его,

тот, кто не понимает - платит его.

Альберт Эйнштейн



Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии.

Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE.

Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.



Если провести прямую (красная) из начала расчета Индекса ДОУ и пика 2008 года, то мы только вернулись к этой трендовой линии.Но нужно понимать что из 120 лет истории первые 80 были при золотом стандарте, без пенсионных программ и прочего QE.Вот если стартануть из конца 70х, когда рынок стал более похож на современный, и пройти через пик пузыря 2008 года, то сейчас аналогичный пик на уровне 60.000 по индексу. Так что за 10 лет можем 10Х сделать. А хомячки так и будут сидеть в кеше.

Так. Я згоден, що коли використовується логарифмічна шкала індекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців. Так. Я згоден, що коли використовується логарифмічна шкала індекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців. bulldog-zp

Повідомлень: 142 З нами з: 08.07.11 Подякував: 37 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:23 bulldog-zp написав: Так. Я згоден, що коли використовується логарифмічна шкала індекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців. Так. Я згоден, що коли використовуєтьсяіндекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців.



Одновременно, при этом важно помнить, что даже неглубокий уход под трендовую на логарифмической школе может означать уполовинивание цены от ранее зафиксированного ATH, что случалось по меньшей мере дважды на указанном временном отрезке (о 30%-ных коррекциях вообще говорить не приходится). В долгосрочной стратегии это некритично, а вот на коротком и среднем сроках важна точка входа. Лезть в рынок, без коррекции выросший практически вдвое - личная ответственность каждого, но риски отрицать просто легкомысленно Одновременно, при этом важно помнить, что даже неглубокий уход под трендовую на логарифмической школе может означать уполовинивание цены от ранее зафиксированного ATH, что случалось по меньшей мере дважды на указанном временном отрезке (о 30%-ных коррекциях вообще говорить не приходится). В долгосрочной стратегии это некритично, а вот на коротком и среднем сроках важна точка входа. Лезть в рынок, без коррекции выросший практически вдвое - личная ответственность каждого, но риски отрицать просто легкомысленно zРадио

Повідомлень: 9673 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2034 раз. Подякували: 4378 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 13:58 bulldog-zp написав: Так. Я згоден, що коли використовується логарифмічна шкала індекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців. Так. Я згоден, що коли використовуєтьсяіндекса (що доречі і правильно робити), то всі дива супер росту зникають, звичайний сталий ріст на великому проміжку часу. Ріст з 1000 до 2000 то є 100%, а з 3000 до 4000 лише 33%. З 4000 до 5000 буде ще швидше, не за 20, а за 12 місяців.



Одновременно, при этом важно помнить, что даже неглубокий уход под трендовую на логарифмической шкале может означать уполовинивание цены от ранее зафиксированного ATH, что случалось по меньшей мере дважды на указанном временном отрезке (о 30%-ных коррекциях вообще говорить не приходится). В долгосрочной стратегии это некритично, а вот на коротком и среднем сроках важна точка входа. Лезть в рынок, без коррекции выросший практически вдвое - личная ответственность каждого, но риски отрицать просто легкомысленно Одновременно, при этом важно помнить, что даже неглубокий уход под трендовую на логарифмической шкале может означать уполовинивание цены от ранее зафиксированного ATH, что случалось по меньшей мере дважды на указанном временном отрезке (о 30%-ных коррекциях вообще говорить не приходится). В долгосрочной стратегии это некритично, а вот на коротком и среднем сроках важна точка входа. Лезть в рынок, без коррекции выросший практически вдвое - личная ответственность каждого, но риски отрицать просто легкомысленно zРадио

Повідомлень: 9673 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2034 раз. Подякували: 4378 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 259260261262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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