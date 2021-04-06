"If we pass this plan, the economy will create 19 million jobs. Good jobs. Blue collar jobs. Jobs that pay well. This is a blue collar blueprint for increasing the opportunity for people." - Biden on Friday after the monthly payrolls report.
On Friday, the Labor Department said 916,000 jobs were created last month, the most since last August, including 53,000 manufacturing positions. That was the highest number of new factory jobs in six months.
Libo написав:"If we pass this plan, the economy will create 19 million jobs. Good jobs. Blue collar jobs. Jobs that pay well. This is a blue collar blueprint for increasing the opportunity for people." - Biden on Friday after the monthly payrolls report.
On Friday, the Labor Department said 916,000 jobs were created last month, the most since last August, including 53,000 manufacturing positions. That was the highest number of new factory jobs in six months.
Только вот что это за рабочие места? Закатывание денег в бетон. Если же финансирование за счёт корпоративных налогов сорвётся, придётся просто допечататать недостающее, не сворачивать же программу. Дескать, мы старались как могли.
Now, Biden has set an agenda to rebuild the US’s roads, bridges, ports, airports and more, an endeavour that comes on the heels of his $1.9 trillion American Rescue Plan that pumped stimulus money into the coronavirus-ravaged American economy.
The first half of Biden’s Build Back Better package, the American Jobs Plan, is set to be announced in Pittsburgh, Pennsylvania, with projects costing around $2 trillion. The second half of the proposal, the American Families Plan, is for big-ticket programmes around “social infrastructure” like universal pre-kindergarten and health-care reforms and will likely take shape as an additional $2 trillion bill a few weeks down the road.
phantom_systems написав: Если же финансирование за счёт корпоративных налогов сорвётся, придётся просто допечататать недостающее, не сворачивать же программу. Дескать, мы старались как могли.
Ну и что? Допечатают. Вложат в бетон. Дороги у них станут еще лучше. Напечатанные деньги осядут в разных звр и ваших подматрасах. Что изменится кроме хороших дорог у них, больше подматрасом у вас и небольшой инфляции у обоих? Ничего. Жизнь продолжится как и прежде. Но до поры до времени. Будете борзать, вам ваши подматрасные и зврные доллары анулируют.
phantom_systems написав: Если же финансирование за счёт корпоративных налогов сорвётся, придётся просто допечататать недостающее, не сворачивать же программу. Дескать, мы старались как могли.
Ну и что? Допечатают. Вложат в бетон. Дороги у них станут еще лучше. Напечатанные деньги осядут в разных звр и ваших подматрасах. Что изменится кроме хороших дорог у них, больше подматрасом у вас и небольшой инфляции у обоих? Ничего. Жизнь продолжится как и прежде. Но до поры до времени. Будете борзать, вам ваши подматрасные и зврные доллары анулируют.
Українці порозумнішали і під матрас зараз кладуть золоті монети чи срібні ложки. В ЗВР зараз теж модно золото купляти.
phantom_systems написав: Если же финансирование за счёт корпоративных налогов сорвётся, придётся просто допечататать недостающее, не сворачивать же программу. Дескать, мы старались как могли.
Ну и что? Допечатают. Вложат в бетон. Дороги у них станут еще лучше. Напечатанные деньги осядут в разных звр и ваших подматрасах. Что изменится кроме хороших дорог у них, больше подматрасом у вас и небольшой инфляции у обоих? Ничего. Жизнь продолжится как и прежде. Но до поры до времени. Будете борзать, вам ваши подматрасные и зврные доллары анулируют.
Смысл держать в заначке актив с 50% скрытой инфляцией в год? А то ведь у многих сейчас разрыв шаблона происходит, почему товары стремительно дорожают, хотя курс гривны к баксу более-менее стабилен.
Что касается вбрасывания денег в строительство дорог, так это не ново. Ещё Гитлер так решал проблему безработицы после Великой депрессии. Только вот экономике это мало поможет. Те же вертолётные деньги, вид сбоку. В отличие от построенного завода или электростанции, от построенной дороги ВВП сильно не вырастет. Но промышленные объекты строить долго и занятость не очень-то улучшится с учётом современных технологий и автоматизации, а дороги строятся быстро и людей можно задействовать много. Чистый популизм.
Любимый аргумент в пользу продолжения роста рынка - увеличение денежной массы. Только вот на продажах это сильно не отражается. Капа растет без роста продаж. Обращаю внимание - не прибыли, а продаж в денежном эквиваленте. Т.е. у потребителей денег больше не становится, лишняя ликвидность спекулятивна. Следовательно, то, что сейчас происходит, является немотивированным ростом мультипликатора и обязательно завершится коррекцией