Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты?
Может у золота есть продажи? А цены то растут!
Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%.
Деньги уходят в кубышку.
Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.
Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.
Центробанк будет замещать рост сбережений свежими деньгами.
Сколько там средние Р/Е?
Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется!