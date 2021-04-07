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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:24

  zРадио написав:Любимый аргумент в пользу продолжения роста рынка - увеличение денежной массы. Только вот на продажах это сильно не отражается. Капа растет без роста продаж.

Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты?
Может у золота есть продажи? А цены то растут!

  zРадио написав:Обращаю внимание - не прибыли, а продаж в денежном эквиваленте. Т.е. у потребителей денег больше не становится, лишняя ликвидность спекулятивна.

Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%.
Деньги уходят в кубышку.
Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.
Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.
  zРадио написав:Следовательно, то, что сейчас происходит, является немотивированным ростом мультипликатора и обязательно завершится коррекцией

Центробанк будет замещать рост сбережений свежими деньгами.

Зображення

Сколько там средние Р/Е?
Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется!
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:51

  St/2 написав:Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты?
Может у золота есть продажи? А цены то растут!


Золото выросло на возвращении ему статуса полновесного актива ЗВР (Базель-3). Основной рост пришелся на 2019-й. Крипта - на халвинге биткоина. В 2012-2013 гг и 2016-2017 гг было точно такое же ралли безо всяких гиперэмиссий ФРС. Что касается антиквариата и предметов коллекционирования - это все крайне неликвидно, чтобы делать какие-то выводы, но в общем то там тоже в 2020-м не было никакого groundbreaking взлета. Оно перманентно растет чуть быстрее инфляции

  St/2 написав:Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%.
Деньги уходят в кубышку.


А без вертолетных денег на сколько упал? :lol: И даже с ними NPL кредитных портфелей банков почему-то ухудшается

  St/2 написав:Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.


Тут принимается. Популяризация инвестирования - это всегда хорошо. Только она не исключает коррекций. Ну вообще не исключает )) Скорее как раз она способствует росту размера пузырей, которые периодически надуваются. А потом неизбежно сдуваются. И никуда это не денется в будущем, готов спорить

  St/2 написав:Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.


Стоп-стоп-стоп. Когда деньги у населения есть, а спрос ограничен склонностью потреблять, бизнес просто поднимает ценник, компенсируя снижение натуральных объемов продаж (т.н. эластичность спроса по цене). Сегодня мы этого не наблюдаем - CPI в пределах 2%, несмотря даже на значительный рост цены коммодов. Потребительский сектор принял увеличение себестоимости на себя, переложив лишь очень выборочно его на своего клиента

  St/2 написав:Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется!


С моей точно зрения, там очевидна обратная зависимость - чем больше масса, тем ниже скорость обращения. Соответственно, вернуть V к средним значениям, значит ужесточить монетарную политику ))
zРадио
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