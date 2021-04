Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 261262263264 Додано: Чет 08 кві, 2021 08:24 zРадио написав: Любимый аргумент в пользу продолжения роста рынка - увеличение денежной массы. Только вот на продажах это сильно не отражается. Капа растет без роста продаж. Любимый аргумент в пользу продолжения роста рынка - увеличение денежной массы. Только вот на продажах это сильно не отражается. Капа растет без роста продаж.

Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты?

Может у золота есть продажи? А цены то растут!



zРадио написав: Обращаю внимание - не прибыли, а продаж в денежном эквиваленте. Т.е. у потребителей денег больше не становится, лишняя ликвидность спекулятивна. Обращаю внимание - не прибыли, а продаж в денежном эквиваленте. Т.е. у потребителей денег больше не становится, лишняя ликвидность спекулятивна.

Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%.

Деньги уходят в кубышку.

Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.

Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.

zРадио написав: Следовательно, то, что сейчас происходит, является немотивированным ростом мультипликатора и обязательно завершится коррекцией Следовательно, то, что сейчас происходит, является немотивированным ростом мультипликатора и обязательно завершится коррекцией

Центробанк будет замещать рост сбережений свежими деньгами.







Сколько там средние Р/Е?

Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты?Может у золота есть продажи? А цены то растут!Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%.Деньги уходят в кубышку.Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.Центробанк будет замещать рост сбережений свежими деньгами.Сколько там средние Р/Е?Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется!

Додано: Чет 08 кві, 2021 15:51

Может у золота есть продажи? А цены то растут! Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты?Может у золота есть продажи? А цены то растут!



Золото выросло на возвращении ему статуса полновесного актива ЗВР (Базель-3). Основной рост пришелся на 2019-й. Крипта - на халвинге биткоина. В 2012-2013 гг и 2016-2017 гг было точно такое же ралли безо всяких гиперэмиссий ФРС. Что касается антиквариата и предметов коллекционирования - это все крайне неликвидно, чтобы делать какие-то выводы, но в общем то там тоже в 2020-м не было никакого groundbreaking взлета. Оно перманентно растет чуть быстрее инфляции



St/2 написав: Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%.

Деньги уходят в кубышку.

Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%.Деньги уходят в кубышку.



А без вертолетных денег на сколько упал? И даже с ними NPL кредитных портфелей банков почему-то ухудшается



St/2 написав: Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.

Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.



Тут принимается. Популяризация инвестирования - это всегда хорошо. Только она не исключает коррекций. Ну вообще не исключает )) Скорее как раз она способствует росту размера пузырей, которые периодически надуваются. А потом неизбежно сдуваются. И никуда это не денется в будущем, готов спорить



St/2 написав: Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.

Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.



Стоп-стоп-стоп. Когда деньги у населения есть, а спрос ограничен склонностью потреблять, бизнес просто поднимает ценник, компенсируя снижение натуральных объемов продаж (т.н. эластичность спроса по цене). Сегодня мы этого не наблюдаем - CPI в пределах 2%, несмотря даже на значительный рост цены коммодов. Потребительский сектор принял увеличение себестоимости на себя, переложив лишь очень выборочно его на своего клиента



St/2 написав: Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется! Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется!



С моей точно зрения, там очевидна обратная зависимость - чем больше масса, тем ниже скорость обращения. Соответственно, вернуть V к средним значениям, значит ужесточить монетарную политику ))

Додано: Чет 08 кві, 2021 19:16 Американський індекс звичайна піраміда

Досить глянути на диверсифікований британський футсі 100 щоб це зрозуміти.

Досить глянути на диверсифікований британський футсі 100 щоб це зрозуміти. Ukrainian

Додано: Чет 08 кві, 2021 20:06

Досить глянути на диверсифікований британський футсі 100 щоб це зрозуміти. Американський індекс звичайна пірамідаДосить глянути на диверсифікований британський футсі 100 щоб це зрозуміти.



Пирамида - нет, пузырь - да

Додано: П'ят 09 кві, 2021 06:40 America's economy could be heading for a golden era of growth. But higher prices and the coronavirus pandemic still present risks.



What's happening: "It is possible that we will have a Goldilocks moment — fast and sustained growth, inflation that moves up gently (but not too much) and interest rates that rise (but not too much)," JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon said in his widely-read annual letter to shareholders this week.



Dimon's optimism comes after the International Monetary Fund said that President Joe Biden's $1.9 trillion stimulus package will boost the US economy to 6.4% growth this year. That would be the fastest annual growth rate in the United States since 1984 under President Ronald Reagan.

Economic data continues to support rosy predictions.



This week, the Institute for Supply Management published its monthly report on the US services sector, which accounts for 88% of America's gross domestic product. The group's services index for March jumped to 63.7, the highest level ever recorded.



https://www.cnn.com/2021/04/08/investin ... index.html London (CNN Business)could be heading for aBut higher prices and the coronavirus pandemic still present risks.What's happening: "It is possible that we will have a Goldilocks moment — fast and sustained growth, inflation that moves up gently (but not too much) and interest rates that rise (but not too much)," JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon said in his widely-read annual letter to shareholders this week.Dimon's optimism comes after the International Monetary Fund said that President Joe Biden's $1.9 trillion stimulus package will boost the US economy to 6.4% growth this year.Economic data continues to support rosy predictions.This week, the Institute for Supply Management published its monthly report on the US services sector, which accounts for 88% of America's gross domestic product. The group's services index for March jumped to 63.7,

Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:27

Досить глянути на диверсифікований британський футсі 100 щоб це зрозуміти. Американський індекс звичайна пірамідаДосить глянути на диверсифікований британський футсі 100 щоб це зрозуміти.

Мы все умрем и уже через миг от тебя и следа не останется)) Мы все умрем и уже через миг от тебя и следа не останется)) St/2

