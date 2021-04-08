zРадио написав:Любимый аргумент в пользу продолжения роста рынка - увеличение денежной массы. Только вот на продажах это сильно не отражается. Капа растет без роста продаж.
Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты? Может у золота есть продажи? А цены то растут!
zРадио написав:Обращаю внимание - не прибыли, а продаж в денежном эквиваленте. Т.е. у потребителей денег больше не становится, лишняя ликвидность спекулятивна.
Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%. Деньги уходят в кубышку. Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода. Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.
zРадио написав:Следовательно, то, что сейчас происходит, является немотивированным ростом мультипликатора и обязательно завершится коррекцией
Центробанк будет замещать рост сбережений свежими деньгами.
Сколько там средние Р/Е? Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется!
St/2 написав:Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты? Может у золота есть продажи? А цены то растут!
Золото выросло на возвращении ему статуса полновесного актива ЗВР (Базель-3). Основной рост пришелся на 2019-й. Крипта - на халвинге биткоина. В 2012-2013 гг и 2016-2017 гг было точно такое же ралли безо всяких гиперэмиссий ФРС. Что касается антиквариата и предметов коллекционирования - это все крайне неликвидно, чтобы делать какие-то выводы, но в общем то там тоже в 2020-м не было никакого groundbreaking взлета. Оно перманентно растет чуть быстрее инфляции
St/2 написав:Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%. Деньги уходят в кубышку.
А без вертолетных денег на сколько упал? И даже с ними NPL кредитных портфелей банков почему-то ухудшается
St/2 написав:Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.
Тут принимается. Популяризация инвестирования - это всегда хорошо. Только она не исключает коррекций. Ну вообще не исключает )) Скорее как раз она способствует росту размера пузырей, которые периодически надуваются. А потом неизбежно сдуваются. И никуда это не денется в будущем, готов спорить
St/2 написав:Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.
Стоп-стоп-стоп. Когда деньги у населения есть, а спрос ограничен склонностью потреблять, бизнес просто поднимает ценник, компенсируя снижение натуральных объемов продаж (т.н. эластичность спроса по цене). Сегодня мы этого не наблюдаем - CPI в пределах 2%, несмотря даже на значительный рост цены коммодов. Потребительский сектор принял увеличение себестоимости на себя, переложив лишь очень выборочно его на своего клиента
St/2 написав:Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется!
С моей точно зрения, там очевидна обратная зависимость - чем больше масса, тем ниже скорость обращения. Соответственно, вернуть V к средним значениям, значит ужесточить монетарную политику ))
London (CNN Business) America's economy could be heading for a golden era of growth. But higher prices and the coronavirus pandemic still present risks.
What's happening: "It is possible that we will have a Goldilocks moment — fast and sustained growth, inflation that moves up gently (but not too much) and interest rates that rise (but not too much)," JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon said in his widely-read annual letter to shareholders this week.
Dimon's optimism comes after the International Monetary Fund said that President Joe Biden's $1.9 trillion stimulus package will boost the US economy to 6.4% growth this year. That would be the fastest annual growth rate in the United States since 1984 under President Ronald Reagan. Economic data continues to support rosy predictions.
This week, the Institute for Supply Management published its monthly report on the US services sector, which accounts for 88% of America's gross domestic product. The group's services index for March jumped to 63.7, the highest level ever recorded.
Ukrainian написав:Американський індекс звичайна піраміда Досить глянути на диверсифікований британський футсі 100 щоб це зрозуміти.
Мы все умрем и уже через миг от тебя и следа не останется))
The S&P 500 trades on a price to earnings ratio of 22.2, which is higher than it has been in the past, and much higher than the FTSE 100 – currently trading on a PE of 14.4. Additionally, the historic dividend yield on the S&P 500 is 1.8%, compared to 4.8% for the FTSE 100.
Бульбашка
*Walter Bloomberg @DeItaone BOFA SAYS EQUITY FUNDS ABSORBED $576 BLN INFLOWS IN PAST 5 MONTHS, EXCEEDS INFLOWS SEEN IN THE LAST 12 YEARS COMBINED.
Ukrainian написав:Американський індекс звичайна піраміда Досить глянути на диверсифікований британський футсі 100 щоб це зрозуміти.
Мы все умрем и уже через миг от тебя и следа не останется))
The S&P 500 trades on a price to earnings ratio of 22.2, which is higher than it has been in the past, and much higher than the FTSE 100 – currently trading on a PE of 14.4. Additionally, the historic dividend yield on the S&P 500 is 1.8%, compared to 4.8% for the FTSE 100.
Бульбашка
*Walter Bloomberg @DeItaone BOFA SAYS EQUITY FUNDS ABSORBED $576 BLN INFLOWS IN PAST 5 MONTHS, EXCEEDS INFLOWS SEEN IN THE LAST 12 YEARS COMBINED.