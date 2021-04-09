Додано: Чет 08 кві, 2021 15:51

St/2 написав: Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты?

Может у золота есть продажи? А цены то растут! Какие продажи у Пикассо, 300т летнего вина, Астон Мартина 1973го или крипты?Может у золота есть продажи? А цены то растут!

St/2 написав: Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%.

Деньги уходят в кубышку.

Реальный располагаемый доход американцев в 2020 году вырос на 5%.Деньги уходят в кубышку.

St/2 написав: Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.

Баффеты, Боглы, Киосаки и прочие повернутые на инвестировании. Что говорить о движении На пенсию в 35, которые откладывают от 70 до 95% дохода.

St/2 написав: Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.

Не денег нет, а спроса нет. Потому что у многих и так всё есть, а чего нет, так есть тренинги где можно себя убедить себя что ничего не надо.

St/2 написав: Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется! Так может ЦБ будут стимулировать пока Velocity к средним не вернется!

Золото выросло на возвращении ему статуса полновесного актива ЗВР (Базель-3). Основной рост пришелся на 2019-й. Крипта - на халвинге биткоина. В 2012-2013 гг и 2016-2017 гг было точно такое же ралли безо всяких гиперэмиссий ФРС. Что касается антиквариата и предметов коллекционирования - это все крайне неликвидно, чтобы делать какие-то выводы, но в общем то там тоже в 2020-м не было никакого groundbreaking взлета. Оно перманентно растет чуть быстрее инфляцииА без вертолетных денег на сколько упал?И даже с ними NPL кредитных портфелей банков почему-то ухудшаетсяТут принимается. Популяризация инвестирования - это всегда хорошо. Только она не исключает коррекций. Ну вообще не исключает )) Скорее как раз она способствует росту размера пузырей, которые периодически надуваются. А потом неизбежно сдуваются. И никуда это не денется в будущем, готов споритьСтоп-стоп-стоп. Когда деньги у населения есть, а спрос ограничен склонностью потреблять, бизнес просто поднимает ценник, компенсируя снижение натуральных объемов продаж (т.н. эластичность спроса по цене). Сегодня мы этого не наблюдаем - CPI в пределах 2%, несмотря даже на значительный рост цены коммодов. Потребительский сектор принял увеличение себестоимости на себя, переложив лишь очень выборочно его на своего клиентаС моей точно зрения, там очевидна обратная зависимость - чем больше масса, тем ниже скорость обращения. Соответственно, вернуть V к средним значениям, значит ужесточить монетарную политику ))