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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:59
St/2 написав:
Пузырь, пора в могилу ))
не туда смотрите
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2.
извиняюсь, что на примере россии, но шо маємо то маємо
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bred
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