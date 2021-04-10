Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:59
St/2 написав:
Пузырь, пора в могилу ))
не туда смотрите
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извиняюсь, что на примере россии, но шо маємо то маємо
bred
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:39
Сало полтавское надо на американских пынках продавать
Investor_K
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Додано: Суб 10 кві, 2021 17:02
change_pm написав:
1. Маємо ріст індексу на падаючих об"ємах...
Что-бы цены падали должно быть активные продавцы. И если выйти с фонды, до куда парканут Триллиончик? Нет альтарнативы.
change_pm написав:
2. Маємо вкладення в амерофонду за 5 місяців суми грошей, які були вкладені за останні 12 років - БоА.
Положительная обратная связь. Люди вложили, заработали, посоветуют соседу и будет еще больше приток. Ну и опять же, а продавать зачем? что такое можно купить, что принесет больше прибыли?
change_pm написав:
3. Індекс росте, а акції, за якими я спостерігаю всі в червоній зоні, і рухаються діапазоні +- 10-15% за тиждень - це звичайно особисте спостереження.
Так может не умеешь акции выбирать? Купи широкий индекс.
change_pm написав:
Імхо, маємо пузир і він на останніх стадіях росту, практично видохся...
Так может хватит выбирать акции, надо все шортить. Через пол года поделишся впечатлениями. А лучше скрином с результатом.
change_pm написав:
зі. Імхо, десь вже кружляє чорній лебідь, і він ось-ось покажеться. Можливо початок бойових дії десь буде цим тригером...
Черные лебедя всегда рядом, даже если их не видно. Вот только не одно поколение армагедонщиков уже ушли на корм мурахам, а S&P500 продолжает рост!
St/2
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Додано: Суб 10 кві, 2021 17:14
change_pm написав:
А чьо тебе, St/2, так від протилежної точки зору тіпає? ))))
Меня рвет от кацапского троля на подсосе из-за поребрика, который хоронит Америку с умным видом. Не верит в стабильность рынка, есть простой способ - продать ES, или потенции только на словесные интервенции хватает?
change_pm написав:
Заважає ол енів в фонду заганяти?*
фонда это только 1 инвест фактор, а для стабильности нужен портфель факторов.
change_pm написав:
зі. *Імхо, ол ені, яких ти консультуєш навряд чи читають цю гілку...
Дурень думкою багатіє
St/2
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Додано: Суб 10 кві, 2021 17:29
St/2 написав:
Нет альтарнативы.
Британська фонда
А по суті якщо буде такий приток нових грошей як в амерофонду то будь що виросте, навіть укр фонда. А буде ріст буде приток нових інвесторів і ще більший ріст.
Ukrainian
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