change_pm написав:А чьо тебе, St/2, так від протилежної точки зору тіпає? ))))
Меня рвет от кацапского троля на подсосе из-за поребрика, который хоронит Америку с умным видом. Не верит в стабильность рынка, есть простой способ - продать ES, или потенции только на словесные интервенции хватает?
change_pm написав:Заважає ол енів в фонду заганяти?*
фонда это только 1 инвест фактор, а для стабильности нужен портфель факторов.
change_pm написав:зі. *Імхо, ол ені, яких ти консультуєш навряд чи читають цю гілку...
Британська фонда А по суті якщо буде такий приток нових грошей як в амерофонду (576 млрд за остані п’ять місяців, а це є більше ніж за остані 12 років разом взяті) то будь що виросте, навіть укр фонда. А буде ріст буде приток нових інвесторів і ще більший ріст.
Акції ростуть інвестор боїться не встигнути в останій вагон і купує акції що викликає більший ріст, нові інвестори бачать ріст починають боятись що ракета 🚀🚀🚀 на Марс полетить без них і купують акції і тд
До чого тут перспективи. В амерофонду залили пів трильйону останні 5 міс Таку суму залити в фонду Британії тож буде рости як на стероїдах
Большим деньгам всё равно, в чью фонду заходить, вопрос перспектив роста и риска невозврата. С первым туманно, с вторым тоже не лучше. Поэтому амерофонда привлекательнее британской, а укрфонда вообще в нокауте.