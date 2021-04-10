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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:59

  St/2 написав:Пузырь, пора в могилу ))

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не туда смотрите

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2.
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извиняюсь, что на примере россии, но шо маємо то маємо
bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:39

Сало полтавское надо на американских пынках продавать
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:02

  change_pm написав:
1. Маємо ріст індексу на падаючих об"ємах...

Что-бы цены падали должно быть активные продавцы. И если выйти с фонды, до куда парканут Триллиончик? Нет альтарнативы.

  change_pm написав:2. Маємо вкладення в амерофонду за 5 місяців суми грошей, які були вкладені за останні 12 років - БоА.

Положительная обратная связь. Люди вложили, заработали, посоветуют соседу и будет еще больше приток. Ну и опять же, а продавать зачем? что такое можно купить, что принесет больше прибыли?

  change_pm написав:3. Індекс росте, а акції, за якими я спостерігаю всі в червоній зоні, і рухаються діапазоні +- 10-15% за тиждень - це звичайно особисте спостереження.

Так может не умеешь акции выбирать? Купи широкий индекс.

  change_pm написав:Імхо, маємо пузир і він на останніх стадіях росту, практично видохся...

Так может хватит выбирать акции, надо все шортить. Через пол года поделишся впечатлениями. А лучше скрином с результатом.


  change_pm написав:зі. Імхо, десь вже кружляє чорній лебідь, і він ось-ось покажеться. Можливо початок бойових дії десь буде цим тригером...

Черные лебедя всегда рядом, даже если их не видно. Вот только не одно поколение армагедонщиков уже ушли на корм мурахам, а S&P500 продолжает рост!
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:14

  change_pm написав:А чьо тебе, St/2, так від протилежної точки зору тіпає? ))))

Меня рвет от кацапского троля на подсосе из-за поребрика, который хоронит Америку с умным видом. Не верит в стабильность рынка, есть простой способ - продать ES, или потенции только на словесные интервенции хватает?


  change_pm написав:Заважає ол енів в фонду заганяти?*

фонда это только 1 инвест фактор, а для стабильности нужен портфель факторов.
  change_pm написав:зі. *Імхо, ол ені, яких ти консультуєш навряд чи читають цю гілку...

Дурень думкою багатіє :lol: :lol: :lol:
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:29

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Нет альтарнативы.

Британська фонда
А по суті якщо буде такий приток нових грошей як в амерофонду (576 млрд за остані п’ять місяців, а це є більше ніж за остані 12 років разом взяті) то будь що виросте, навіть укр фонда. А буде ріст буде приток нових інвесторів і ще більший ріст.

Акції ростуть інвестор боїться не встигнути в останій вагон і купує акції що викликає більший ріст, нові інвестори бачать ріст починають боятись що ракета 🚀🚀🚀 на Марс полетить без них і купують акції і тд
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:27

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Нет альтарнативы.

Британська фонда

А лучше в Газпром :evil:
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:48

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Нет альтарнативы.

Британська фонда

После Brexit у неё так себе перспективы.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 23:00

  phantom_systems написав:
  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Нет альтарнативы.

Британська фонда

После Brexit у неё так себе перспективы.

До чого тут перспективи. В амерофонду залили пів трильйону останні 5 міс
Таку суму залити в фонду Британії тож буде рости як на стероїдах
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 23:27

  Ukrainian написав:
  phantom_systems написав:
  Ukrainian написав: Британська фонда

После Brexit у неё так себе перспективы.

До чого тут перспективи. В амерофонду залили пів трильйону останні 5 міс
Таку суму залити в фонду Британії тож буде рости як на стероїдах

Большим деньгам всё равно, в чью фонду заходить, вопрос перспектив роста и риска невозврата. С первым туманно, с вторым тоже не лучше. Поэтому амерофонда привлекательнее британской, а укрфонда вообще в нокауте.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 00:50

Re: Идеи для торговли на рынках США

  phantom_systems написав:амерофонда

The S&P 500 trades on a price to earnings ratio of 22.2, which is higher than it has been in the past, and much higher than the FTSE 100 – currently trading on a PE of 14.4. Additionally, the historic dividend yield on the S&P 500 is 1.8%, compared to 4.8% for the FTSE 100.

Амерофонда виросла і навряд чи зможе рости такими ж темпами далі. Британська можна сказати стояла на місці при цьому платячи в 2-2.5 рази більше дивідентів, і може вирости в майбутньому. Ясно що вона не така розкручена як амеро і станок у них меншого розміру.
Я проти амерофонди нічого немаю, просто дивлячись в майбутнє намагаюсь зрозуміти хто буде рости наступним.
Ukrainian
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