Додано: Нед 11 кві, 2021 00:50

phantom_systems написав: амерофонда амерофонда

The S&P 500 trades on a price to earnings ratio of 22.2, which is higher than it has been in the past, and much higher than the FTSE 100 – currently trading on a PE of 14.4. Additionally, the historic dividend yield on the S&P 500 is 1.8%, compared to 4.8% for the FTSE 100.Амерофонда виросла і навряд чи зможе рости такими ж темпами далі. Британська можна сказати стояла на місці при цьому платячи в 2-2.5 рази більше дивідентів, і може вирости в майбутньому. Ясно що вона не така розкручена як амеро і станок у них меншого розміру.Я проти амерофонди нічого немаю, просто дивлячись в майбутнє намагаюсь зрозуміти хто буде рости наступним.