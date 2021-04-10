не туда смотрите
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извиняюсь, что на примере россии, но шо маємо то маємо
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:59
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:02
Что-бы цены падали должно быть активные продавцы. И если выйти с фонды, до куда парканут Триллиончик? Нет альтарнативы.
Положительная обратная связь. Люди вложили, заработали, посоветуют соседу и будет еще больше приток. Ну и опять же, а продавать зачем? что такое можно купить, что принесет больше прибыли?
Так может не умеешь акции выбирать? Купи широкий индекс.
Так может хватит выбирать акции, надо все шортить. Через пол года поделишся впечатлениями. А лучше скрином с результатом.
Черные лебедя всегда рядом, даже если их не видно. Вот только не одно поколение армагедонщиков уже ушли на корм мурахам, а S&P500 продолжает рост!
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:14
Меня рвет от кацапского троля на подсосе из-за поребрика, который хоронит Америку с умным видом. Не верит в стабильность рынка, есть простой способ - продать ES, или потенции только на словесные интервенции хватает?
фонда это только 1 инвест фактор, а для стабильности нужен портфель факторов.
Дурень думкою багатіє
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:29
Re: Идеи для торговли на рынках США
Британська фонда
А по суті якщо буде такий приток нових грошей як в амерофонду (576 млрд за остані п’ять місяців, а це є більше ніж за остані 12 років разом взяті) то будь що виросте, навіть укр фонда. А буде ріст буде приток нових інвесторів і ще більший ріст.
Акції ростуть інвестор боїться не встигнути в останій вагон і купує акції що викликає більший ріст, нові інвестори бачать ріст починають боятись що ракета 🚀🚀🚀 на Марс полетить без них і купують акції і тд
Додано: Суб 10 кві, 2021 22:27
Додано: Суб 10 кві, 2021 22:48
Додано: Суб 10 кві, 2021 23:00
Додано: Суб 10 кві, 2021 23:27
Большим деньгам всё равно, в чью фонду заходить, вопрос перспектив роста и риска невозврата. С первым туманно, с вторым тоже не лучше. Поэтому амерофонда привлекательнее британской, а укрфонда вообще в нокауте.
Додано: Нед 11 кві, 2021 00:50
Re: Идеи для торговли на рынках США
The S&P 500 trades on a price to earnings ratio of 22.2, which is higher than it has been in the past, and much higher than the FTSE 100 – currently trading on a PE of 14.4. Additionally, the historic dividend yield on the S&P 500 is 1.8%, compared to 4.8% for the FTSE 100.
Амерофонда виросла і навряд чи зможе рости такими ж темпами далі. Британська можна сказати стояла на місці при цьому платячи в 2-2.5 рази більше дивідентів, і може вирости в майбутньому. Ясно що вона не така розкручена як амеро і станок у них меншого розміру.
Я проти амерофонди нічого немаю, просто дивлячись в майбутнє намагаюсь зрозуміти хто буде рости наступним.
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