|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:41
Привет всем! Кто-то имеет вложения в etf на золото?
IAU, SGOL, BAR? Подводные камни?
-
San
-
-
- Повідомлень: 33343
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2292 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор