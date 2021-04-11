Привет всем! Кто-то имеет вложения в etf на золото?
IAU, SGOL, BAR? Подводные камни?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:41
Привет всем! Кто-то имеет вложения в etf на золото?
IAU, SGOL, BAR? Подводные камни?
Додано: Пон 12 кві, 2021 06:32
San
Золото как ядерное оружие, радует когда есть, но использование не предполагается.
Любой индекс типа РТС в сырьевом цикле обыграет золото в разы.
Потому золото должно быть в монетах, и доля покрывать 6-12 мес расходов.
Додано: Пон 12 кві, 2021 07:05
Остані двадцять років найбільш прибутковими виявились інвестиції в нерухомість (REIT)потім золото (gold)потім нафта (oil),а лиш після них хвалений супер диверсифікований американський індекс
Додано: Пон 12 кві, 2021 07:16
Ще одна причина мати акції тесли, напряму чи через ARK ETFs.
Тесла це не лише автівки.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:24
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