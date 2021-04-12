San Золото как ядерное оружие, радует когда есть, но использование не предполагается. Любой индекс типа РТС в сырьевом цикле обыграет золото в разы. Потому золото должно быть в монетах, и доля покрывать 6-12 мес расходов.
St/2 написав:San Золото как ядерное оружие, радует когда есть, но использование не предполагается. Любой индекс типа РТС в сырьевом цикле обыграет золото в разы. Потому золото должно быть в монетах, и доля покрывать 6-12 мес расходов.
Остані двадцять років найбільш прибутковими виявились інвестиції в нерухомість (REIT)потім золото (gold)потім нафта (oil),а лиш після них хвалений супер диверсифікований американський індекс