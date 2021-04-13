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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:41

Привет всем! Кто-то имеет вложения в etf на золото?
IAU, SGOL, BAR? Подводные камни?
San
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 06:32

San
Золото как ядерное оружие, радует когда есть, но использование не предполагается.
Любой индекс типа РТС в сырьевом цикле обыграет золото в разы.
Потому золото должно быть в монетах, и доля покрывать 6-12 мес расходов.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 07:05

  St/2 написав:San
Золото как ядерное оружие, радует когда есть, но использование не предполагается.
Любой индекс типа РТС в сырьевом цикле обыграет золото в разы.
Потому золото должно быть в монетах, и доля покрывать 6-12 мес расходов.

Остані двадцять років найбільш прибутковими виявились інвестиції в нерухомість (REIT)потім золото (gold)потім нафта (oil),а лиш після них хвалений супер диверсифікований американський індекс
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 07:16

Ще одна причина мати акції тесли, напряму чи через ARK ETFs.
https://www.tesla.com/utilities
Тесла це не лише автівки.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:24

  San написав:Привет всем! Кто-то имеет вложения в etf на золото?
IAU, SGOL, BAR? Подводные камни?

Бро, подивись на PPLT, імхо, у платини більше шансів на ріст...

зі. І якщо брати паперове золото, може краще взяти NEM, GOLD і так далі?
Золотовиробники + діви в 2-4%.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:55

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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:29

This annual A&W teen burger deal is the true measure of CPI. 3.50 -> 4 = 12.5% increase

Реальна річна інфляція якщо рахувати по індексах бургерів 12.2%
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