Идеи для торговли на рынках США
+ Додати тему
Відповісти на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:41
Привет всем! Кто-то имеет вложения в etf на золото?
IAU, SGOL, BAR? Подводные камни?
San
Повідомлень: 33343
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2293 раз.
Подякували: 2554 раз.
Профіль
Додано: Пон 12 кві, 2021 06:32
San Золото как ядерное оружие, радует когда есть, но использование не предполагается. Любой индекс типа РТС в сырьевом цикле обыграет золото в разы. Потому золото должно быть в монетах, и доля покрывать 6-12 мес расходов.
St/2
Повідомлень: 11028
З нами з: 02.09.08
Подякував: 668 раз.
Подякували: 1652 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 12 кві, 2021 07:05
St/2 написав: San
Золото как ядерное оружие, радует когда есть, но использование не предполагается.
Любой индекс типа РТС в сырьевом цикле обыграет золото в разы.
Потому золото должно быть в монетах, и доля покрывать 6-12 мес расходов.
Остані двадцять років найбільш прибутковими виявились інвестиції в нерухомість (REIT)потім золото (gold)потім нафта (oil),а лиш після них хвалений супер диверсифікований американський індекс
Ukrainian
Повідомлень: 9718
З нами з: 18.06.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 675 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 12 кві, 2021 07:16
Ще одна причина мати акції тесли, напряму чи через ARK ETFs.
https://www.tesla.com/utilities
Тесла це не лише автівки.
Ukrainian
Повідомлень: 9718
З нами з: 18.06.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 675 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:24
San написав:
Привет всем! Кто-то имеет вложения в etf на золото?
IAU, SGOL, BAR? Подводные камни?
Бро, подивись на PPLT, імхо, у платини більше шансів на ріст...
зі. І якщо брати паперове золото, може краще взяти NEM, GOLD і так далі?
Золотовиробники + діви в 2-4%.
change_pm
Повідомлень: 3351
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 701 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:55
Ukrainian
Повідомлень: 9718
З нами з: 18.06.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 675 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:29
This annual A&W teen burger deal is the true measure of CPI. 3.50 -> 4 = 12.5% increase
Реальна річна інфляція якщо рахувати по індексах бургерів 12.2%
Ukrainian
Повідомлень: 9718
З нами з: 18.06.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 675 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 15 кві, 2021 10:02
зі. питання риторичне )))
change_pm
Повідомлень: 3351
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 701 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор