100500% вони такі дешеві, ))) всього 1.00 P&E...
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:22
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:33
5 лет упорной работы, имея перед глазами Теслу в разобранном виде, 100 лет опыта автомобилестроения за спиной, и результат, в виде какого-то подобия Тесла начала 10х годов. По электронике отставание - в эпоху. При этом ценник не сильно отличается от современных моделей Тесла.
Это эпик фейл. Я хоть и люблю и форд и фольксваген, но объективно их первые электроподелки даже рядом не стояли с Тесла.
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