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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:22

  airmax78 написав:Посмотрел обзоры электро-Мустанга и VW ID4 - захотелось купить еще акций Тесла.

100500% вони такі дешеві, ))) всього 1.00 P&E...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:33

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Посмотрел обзоры электро-Мустанга и VW ID4 - захотелось купить еще акций Тесла.

100500% вони такі дешеві, ))) всього 1.00 P&E...

5 лет упорной работы, имея перед глазами Теслу в разобранном виде, 100 лет опыта автомобилестроения за спиной, и результат, в виде какого-то подобия Тесла начала 10х годов. По электронике отставание - в эпоху. При этом ценник не сильно отличается от современных моделей Тесла.
Это эпик фейл. Я хоть и люблю и форд и фольксваген, но объективно их первые электроподелки даже рядом не стояли с Тесла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:55

China's economy grows by a record 18.3% in the first quarter :shock:

https://www.cnn.com/2021/04/15/economy/ ... index.html
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:39

  Libo написав:China's economy grows by a record 18.3% in the first quarter :shock:

https://www.cnn.com/2021/04/15/economy/ ... index.html

Не бачу


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