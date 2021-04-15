Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:22
airmax78 написав:
Посмотрел обзоры электро-Мустанга и VW ID4 - захотелось купить
еще акций Тесла
.
100500% вони такі дешеві, ))) всього 1.00 P&E...
change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:33
change_pm написав: airmax78 написав:
Посмотрел обзоры электро-Мустанга и VW ID4 - захотелось купить
еще акций Тесла
.
100500% вони такі дешеві, ))) всього 1.00 P&E...
5 лет упорной работы, имея перед глазами Теслу в разобранном виде, 100 лет опыта автомобилестроения за спиной, и результат, в виде какого-то подобия Тесла начала 10х годов. По электронике отставание - в эпоху. При этом ценник не сильно отличается от современных моделей Тесла.
Это эпик фейл. Я хоть и люблю и форд и фольксваген, но объективно их первые электроподелки даже рядом не стояли с Тесла.
airmax78
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:55
China's economy grows by a record 18.3% in the first quarter https://www.cnn.com/2021/04/15/economy/ ... index.html
Libo
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:39
Не бачу
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:24
Чтото про Li, Xpeng , Nio подзабыли. А они уже -50% сделали. Какие мнения, господа?
siriys
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:40
siriys написав:
Чтото про Li, Xpeng , Nio подзабыли. А они уже -50% сделали. Какие мнения, господа?
Я постепенно докупаю
Macaquinho
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