siriys написав:Чтото про Li, Xpeng , Nio подзабыли. А они уже -50% сделали. Какие мнения, господа?
Я постепенно докупаю
Тоже. Стрельнет. Складывается три мировых центра EV-строения. Tesla-VW-Nio/Xpeng. Накапливать можно все три. В узду нервы и подождать. История с Теслой повторится. Только за NIO переживать так не придется - за NIO вся мощь Китая, КПК и престиж товарища Си. Самый верный путь к быстрому и неслыханному обогащению.
Я писав про тікери, які відслідковую, десь тиждень тому...
Всі в червоній зоні... Так ось питання, що з ліквідністю на ринку? Імхо, з ліквідністю вже є проблеми, і скоро буде ... ))))
Наведу приклад стоку FSR, я писав про нього місяць-два тому, прокатився на ньому від 15 до 22, його загоняли на 30!!!! (прикро, я так далеко на прокатився - в мене в голові на укладається наскільки акції можуть перекуповувати)
І хтось там (на 25-30) собі прикупив, і тримає досі...
Які в нього шанси хоча б вийти в нуль? І коли це відбудеться?
change_pm написав:Я писав про тікери, які відслідковую, десь тиждень тому...
Всі в червоній зоні... Так ось питання, що з ліквідністю на ринку? Імхо, з ліквідністю вже є проблеми, і скоро буде ... ))))
Наведу приклад стоку FSR, я писав про нього місяць-два тому, прокатився на ньому від 15 до 22, його загоняли на 30!!!! (прикро, я так далеко на прокатився - в мене в голові на укладається наскільки акції можуть перекуповувати)
І хтось там (на 25-30) собі прикупив, і тримає досі...
Які в нього шанси хоча б вийти в нуль? І коли це відбудеться?
А зачем покупать всякое г...но? Чтобы потом ожидать выхода в ноль? Естественно такие бумаги после шухера неизвестно через сколько лет начнут расти. Купи MSFT и GOOGL.