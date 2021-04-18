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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:39

  Macaquinho написав:
  siriys написав:Чтото про Li, Xpeng , Nio подзабыли. А они уже -50% сделали. Какие мнения, господа?

Я постепенно докупаю


Тоже. Стрельнет. Складывается три мировых центра EV-строения. Tesla-VW-Nio/Xpeng. Накапливать можно все три. В узду нервы и подождать. История с Теслой повторится. Только за NIO переживать так не придется - за NIO вся мощь Китая, КПК и престиж товарища Си. Самый верный путь к быстрому и неслыханному обогащению. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:13

Укропы всей страны, обогащайтесь! :lol:

До торгів на українській біржі ПФТС тепер допущені акції таких компаній, як: Facebook, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix та AMD. Після розширення списку на ПФТС торгуються акціями 14 іноземних емітентів.
https://economy.24tv.ua/ukrayinskiy-bir ... i_n1600791
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:26

Кажуть гепи таки закриваються ))))

Зображення
звідси https://twitter.com/NorthmanTrader/stat ... 7343700999

Я до чого...? Всі в фонду, вона тільки росте ))))

зі. Буде дуже офігенно побачити СіПуху на 2300 через рік )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:39

Я писав про тікери, які відслідковую, десь тиждень тому...

Зображення

Всі в червоній зоні... Так ось питання, що з ліквідністю на ринку?
Імхо, з ліквідністю вже є проблеми, і скоро буде ... ))))

Наведу приклад стоку FSR, я писав про нього місяць-два тому, прокатився на ньому від 15 до 22, його загоняли на 30!!!! (прикро, я так далеко на прокатився - в мене в голові на укладається наскільки акції можуть перекуповувати)

І хтось там (на 25-30) собі прикупив, і тримає досі...

Які в нього шанси хоча б вийти в нуль? І коли це відбудеться?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:38

зі...

Кажуть, там біток впав жорстоко ))))

Тесла завтра повторить історію "успіху" бітка? )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:44

  change_pm написав:Кажуть, там біток впав жорстоко ))))

Тесла завтра повторить історію "успіху" бітка? )))


а тобі то чо? корчить ппц. купуй фіскер хехе
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:49

  trololo написав:
  change_pm написав:Кажуть, там біток впав жорстоко ))))

Тесла завтра повторить історію "успіху" бітка? )))


а тобі то чо? корчить ппц. купуй фіскер хехе


кхе-кхе...
нах мені фіскар, я його продав вже )))

чекаю, коли біток потягне теслу на дно :mrgreen: а короля Маска виженуть нах... з набсовєта ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:05

  change_pm написав:Я писав про тікери, які відслідковую, десь тиждень тому...

Зображення

Всі в червоній зоні... Так ось питання, що з ліквідністю на ринку?
Імхо, з ліквідністю вже є проблеми, і скоро буде ... ))))

Наведу приклад стоку FSR, я писав про нього місяць-два тому, прокатився на ньому від 15 до 22, його загоняли на 30!!!! (прикро, я так далеко на прокатився - в мене в голові на укладається наскільки акції можуть перекуповувати)

І хтось там (на 25-30) собі прикупив, і тримає досі...

Які в нього шанси хоча б вийти в нуль? І коли це відбудеться?

А зачем покупать всякое г...но? Чтобы потом ожидать выхода в ноль? Естественно такие бумаги после шухера неизвестно через сколько лет начнут расти. Купи MSFT и GOOGL.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:51

  change_pm написав:Кажуть, там біток впав жорстоко ))))

Тесла завтра повторить історію "успіху" бітка? )))


Теслу покупают не потому, что Тесла купила биток. По другим причинам. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:57

  EvgeniyL написав:А зачем покупать всякое г...но? Чтобы потом ожидать выхода в ноль? Естественно такие бумаги после шухера неизвестно через сколько лет начнут расти. Купи MSFT и GOOGL.

Мы свой рублевый х. на копеешную п. не размениваем. :oops: Нам нужны сотни и тыщи процентов, мы настоящие игроки, мы хотим поймать синюю птицу за хвост. :!:

Libo
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