EvgeniyL, два питання:
- Який саме шухер відбувся, що ціни просіли?
- Яка у тебе середня ціна по MSFT и GOOGL?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 19 кві, 2021 07:34
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:16
Це точна, Теслу купують, щоб тебе вбив автопілот...
Тому тут саму Теслі ніхто і не купує, українці люди розумні...
зі. І як і писав, Теслу чекав "успіх" на -5% )))
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:37
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