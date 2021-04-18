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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:34

  EvgeniyL написав:А зачем покупать всякое г...но? Чтобы потом ожидать выхода в ноль? Естественно такие бумаги после шухера неизвестно через сколько лет начнут расти. Купи MSFT и GOOGL.

EvgeniyL, два питання:

- Який саме шухер відбувся, що ціни просіли?
- Яка у тебе середня ціна по MSFT и GOOGL?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:16

  Libo написав:
  change_pm написав:Кажуть, там біток впав жорстоко ))))

Тесла завтра повторить історію "успіху" бітка? )))


Теслу покупают не потому, что Тесла купила биток. По другим причинам. 8)

Це точна, Теслу купують, щоб тебе вбив автопілот...

Тому тут саму Теслі ніхто і не купує, українці люди розумні...
Зображення

зі. І як і писав, Теслу чекав "успіх" на -5% )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:37

  change_pm написав:Тому тут саму Теслі ніхто і не купує, українці люди розумні...


Село неасфальтованэ, приедь в Киев и посмотри сколько их уже на киевских дорогах ... :shock:
Купи пока дешево, всего $700, завтра уже спасибо скажешь. :idea:
Libo
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  #<1 ... 266267268269
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