Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 19 кві, 2021 07:34
EvgeniyL написав:
А зачем покупать всякое г...но? Чтобы потом ожидать выхода в ноль?
Естественно такие бумаги после шухера неизвестно через сколько лет начнут расти. Купи MSFT и GOOGL.
EvgeniyL, два питання:
- Який саме шухер відбувся, що ціни просіли?
- Яка у тебе середня ціна по MSFT и GOOGL?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:16
Libo написав: change_pm написав:
Кажуть, там біток впав жорстоко ))))
Тесла завтра повторить історію "успіху" бітка? )))
Теслу покупают
не потому, что Тесла купила биток. По другим причинам.
Це точна, Теслу купують, щоб тебе вбив автопілот...
Тому тут саму Теслі ніхто і не купує, українці люди розумні...
зі. І як і писав, Теслу чекав "успіх" на -5% )))
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:37
change_pm написав:
Тому тут саму Теслі ніхто і не купує, українці люди розумні...
Село неасфальтованэ, приедь в Киев и посмотри сколько их уже на киевских дорогах ...
Купи пока дешево, всего $700, завтра уже спасибо скажешь.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:00
Libo написав: change_pm написав:
Тому тут саму Теслі ніхто і не купує, українці люди розумні...
Село неасфальтованэ
, приедь в Киев и посмотри сколько их уже на киевских дорогах ...
Купи пока дешево, всего $700, завтра уже спасибо скажешь.
Бро, в тебе сільські комплекси прям фонтаном б"ють...)))
Я народився у великому місті в сім"ї інтелигентів, в той час, як ти, імхо, корову за вим"я тримав і кизяками топив)))
зі. Тут, це на цій гілці...
У кого тут Тесла і він на ній розсікає, хоч по Києву, хоч по Техасу?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 22:10
Купив ARKX, ZWC.TO, HHL.TO
Докупив VALE, VT
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Додано: Вів 20 кві, 2021 02:07
change_pm написав:
У кого тут Тесла і він на ній розсікає, хоч по Києву, хоч по Техасу?
Хз кто. Но на дорогах в Киеве часто встречал. Сам думаю купить, но чуть позже. Они каждый год совершенствуются. Обещают 1000 миль пробега и срок батареи 1 млн. миль. А тут еще NIO их поджимает своими оригинальными решениями и новеллами. На чьих акциях заработаю, ту и куплю.
Tesla (NASDAQ:TSLA) +1% post-market after Elon Musk says automated driving systems were not involved in this weekend's fatal crash in Spring, Texas.
"Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD," Musk tweeted late today. "Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have."
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