Додано: Вів 20 кві, 2021 02:07

change_pm написав:

У кого тут Тесла і він на ній розсікає, хоч по Києву, хоч по Техасу? У кого тут Тесла і він на ній розсікає, хоч по Києву, хоч по Техасу?

Хз кто. Но на дорогах в Киеве часто встречал. Сам думаю купить, но чуть позже. Они каждый год совершенствуются. Обещают 1000 миль пробега и срок батареи 1 млн. миль. А тут еще NIO их поджимает своими оригинальными решениями и новеллами. На чьих акциях заработаю, ту и куплю.Tesla (NASDAQ:TSLA) +1% post-market after Elon Musk says automated driving systems were not involved in this weekend's fatal crash in Spring, Texas."Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD," Musk tweeted late today. "Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have."