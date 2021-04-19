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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:17

  change_pm написав:У кого тут Тесла і він на ній розсікає, хоч по Києву, хоч по Техасу?

хто гарує на Теслі, навряд свої гроші віддає якимось там брокерам...
sonder
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:23

Як нервують фондові растішки )))

change_pm
 
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