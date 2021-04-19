хто гарує на Теслі, навряд свої гроші віддає якимось там брокерам...
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:17
Додано: Вів 20 кві, 2021 15:23
Як нервують фондові растішки )))
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:02
[quote="5214281:change_pm"]
Конечно нервуем. Ты когда ставишь свои деньги на скачках не нервуешь? Отож. Все нервуют. Иногда не спим. Иногда появляется желание с балкона выйти ... Ну а потом, когда все выруливает, пьем шампанское.
Tesla, Inc. (TSLA)
731.56 +16.93 (+2.37%)
As of 10:00AM EDT. Market open.
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:49
На сайті можна підписатись (
Ну не все з нею так «погано»
Там є порівняння її фонду з сіпухою
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:16
Re: Идеи для торговли на рынках США
Катя в 2008 -46.72% против SP500 –37.00%
У нее классные акции, только нужно выбирать не хайповые и не те где у нее большой пакет
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:23
|