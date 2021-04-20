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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 268269270271>
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:17

  change_pm написав:У кого тут Тесла і він на ній розсікає, хоч по Києву, хоч по Техасу?

хто гарує на Теслі, навряд свої гроші віддає якимось там брокерам...
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:23

Як нервують фондові растішки )))

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:02

[quote="5214281:change_pm"]

Конечно нервуем. Ты когда ставишь свои деньги на скачках не нервуешь? Отож. Все нервуют. Иногда не спим. Иногда появляется желание с балкона выйти ... Ну а потом, когда все выруливает, пьем шампанское. :lol: :lol: :lol:

Tesla, Inc. (TSLA)

731.56 +16.93 (+2.37%)
As of 10:00AM EDT. Market open.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:49

  change_pm написав:Як думаєш, який марджін в Катюхи? Вона все купляє і купляє (звідки бабло?)

До речі, як Катюха пережила 2000 рік? Підозріло, що її хм"я стає відомим на самих хаях ринку :lol:

На сайті можна підписатись (https://ark-funds.com/trade-notifications )на безкоштовні емейли що вони купили/продали на протязі дня. Вони не ж лише купляють а і продають.
Ну не все з нею так «погано»
https://www.alliancebernstein.com/Micro ... r10_in.pdf

Там є порівняння її фонду з сіпухою
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:16

Re: Идеи для торговли на рынках США

Катя в 2008 -46.72% против SP500 –37.00%
У нее классные акции, только нужно выбирать не хайповые и не те где у нее большой пакет
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:23

  nekefer написав:Катя в 2008 -46.72% против SP500 –37.00%

А в 2009 і 2010 ?
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:24

  airmax78 написав:Ребята, в той Тесле два клинических идтота ехали. Один на пассажирском сидении, второй ... сзади. Это просто естественный отбор сработал.


оно то так, но когда у тебя поза размером с бюджетный кибертрак, да еще и с плечиками, немного нервяк давит
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:25

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Ребята, в той Тесле два клинических идтота ехали. Один на пассажирском сидении, второй ... сзади. Это просто естественный отбор сработал.

ееее, нєєєє! Так не піде!!!

Ти ж сам топив тут за зайба...тий автопілот від Тесли, а тепер кажеш, що ті чудики - тіпіли!

Я згоден, про розумові здібності омерикосів, але можливо вони тебе читали і вбились через тебе?!

зі. Так шо Макс, труси чи хрестик? 8)


яке ж ти тупе. краще буду вірити, що ти кремлебот на работє.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:48

trololo
Не тупеє чим ти, бидлован! Буду ржати, коли ти маржин кол отримаєш )))

Є що докинути на рахунок, так би мовити бай зе діпнути? IB заздалегідь не попереджає, а просто ріже всі акції (це так, дружня порада...)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:54

  nekefer написав:Катя в 2008 -46.72% против SP500 –37.00%
У нее классные акции, только нужно выбирать не хайповые и не те где у нее большой пакет

Я чув, що особливо вона відзначилась в 2000 році, ось тоді попадос був шикардос...

зі. Ну, давайте реально, SPCE вона в фонд запхала? Так.
По якій ціні? А якщо тікер поїде на 10 баксів?

І ще в той же фонд вона запхала свій інший фонд на 20%... Так чи ні?

Ясно прекрасно, що можливо вона і витримаЄ, тільки треба розуміти, що ріст з грудня йде за рахунок маржинальних бабок, яких в ринку вже практично 900 мрдн. баксів.

Ще пару хедж фондів піде під ніж, і ринок може впасти за тиждень на 10-15%.
А врахуючи розмір марджин бабла, може бути такий БАДАБУМ, шо всі (включаючи мене) ус...руться (((
change_pm
 
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